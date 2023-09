AZ krijgt na blamage in Moldavië wel enigszins goed nieuws uit Polen

AZ leek met Zrinjski Mostar de meest eenvoudige tegenstander in Groep E al te hebben gehad, maar de Alkmaarders gaven een 0-3 voorsprong nog weg in Bosnië. Er kwam vervolgens wel relatief goed nieuws uit Polen, want daar verloor groepsfavoriet Aston Villa op bezoek bij Legia Warschau (3-2).

AZ en Aston Villa zouden normaliter de twee sterkste ploegen zijn in Groep E, want AZ is in Nederland nog zonder puntverlies en in de Premier League staat Aston Villa op de knappe zesde plaats, maar beide ploegen gingen uiteindelijk onderuit. Voor de Engelse club ging het sowieso minder eenvoudig dan voor AZ, want in de eerste helft kwam Aston Villa tot tweemaal toe op achterstand.

Artikel gaat verder onder video

Aston Villa stelde via Jhon Durán en Lucas Digne tot tweemaal toe orde op zaken door gelijk te maken, maar de derde achterstand direct na de thee via een fraaie goal van Ernest Muçi in de counter, kwam een flink gewijzigd Aston Villa niet meer te boven. Daardoor is het puntverlies van AZ duur, maar heeft de normaliter grootste concurrent om de eerste plaats ook een misstap begaan.

Fenerbahce – FC Nordsjaelland 3-1

Fenerbahce is de groepsfase van de Europa League uitstekend begonnen. In eigen huis had het aanvoerder Dusan Tadic en middenvelder Sebastian Szymański niet eens nodig tegen de nummer drie van Denemarken. De FC Twente-beul stond halverwege al op voorsprong dankzij Miguel Crespo en Michy Batshuayi en direct na de thee besliste Serdar Aziz het duel (3-0). Daar deed de aansluitingstreffer van Oliver Rose-Villadsen niets aan af.