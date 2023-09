Balk maakt één dag na uitvaart grote indruk in shirt van Cambuur: 'Deze waren voor hem'

Remco Balk zorgde er met twee doelpunten hoogstpersoonlijk voor dat SC Cambuur zaterdagavond in eigen huis afrekende met FC Den Bosch. Het werd een bijzondere avond voor Balk, zeker nadat wat er deze week allemaal rondom hem heeft afgespeeld. De neef van de Cambuur-aanvaller kwam deze week op jonge leeftijd te overlijden. Balk gaf hem met twee doelpunten een prachtig eerbetoon.

Het waren emotionele dagen voor Balk, die op de dag voor de wedstrijd afscheid moest nemen van zijn neef, die op jonge leeftijd is komen te overleden. Zaterdagavond stond Balk 'gewoon' weer op het veld met Cambuur en werd hij tegen FC Den Bosch de man van de wedstrijd. De aanvaller, die eerder uitkwam voor FC Utrecht, was twee keer trefzeker. "Dit is geweldig. Mijn neef is overleden en deze goals waren voor hem", zei Balk na afloop van het duel in gesprek met Omroep Fryslan.

Cambuur-trainer Sjors Ultee sprak vol lof over zijn aanvaller: "Hij kwam na de wedstrijd tegen Helmond Sport bij ons met het bericht dat zijn neef, veel te jong, is overleden. Dan relativeer je ook heel snel van zo'n nederlaag bij Helmond Sport, zegt Ultee. Je kan je allemaal voorstellen dat als iemand jong komt te overlijden zo'n uitvaart nóg emotioneler is dan die normaal al is. Als je dan zo'n partij speelt, waarin je zo belangrijk bent, is dat als voetballer knap maar als mens al helemaal heel knap."