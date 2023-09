Barcelona schrijft zwarte cijfers: winst over seizoen 2022-23 valt fors hoger uit dan verwacht

Het financieel geplaagde FC Barcelona heeft donderdag bekendgemaakt dat het in het seizoen 2022-23 een winst van liefst 304 miljoen euro heeft gemaakt. Dat bedrag valt tientallen miljoenen hoger uit dan vooraf werd verwacht. Over het huidige seizoen zijn de vooruitzichten een stuk somberder, al is daar een logische verklaring voor.

Jarenlang klotste het geld in Barcelona tegen de plinten. De club aarzelde dan ook niet om het met bakken tegelijk weer uit te geven aan exorbitante transfersommen en dito spelerssalarissen. Inmiddels is de broekriem behoorlijk aangetrokken. Meerdere grootverdieners verlieten de club, anderen accepteerden een lager honorarium. Daarnaast verkocht de club een deel van de aanspraak op toekomstige inkomsten uit televisiegelden, waardoor de exploitatie niet in gevaar kwam.

Voor het seizoen 2022-23 verwachtte de club een winst van 274 miljoen euro te gaan boeken. Dat bedrag wordt dus met dertig miljoen overschreden. In totaal bedroegen de inkomsten 1,59 miljard euro; afgezet tegen de kosten van 1,165 miljard blijft dus een enorme winst over.

Het bestuur onder leiding van voorzitter Joan Laporta verwacht over het lopende seizoen een winst van elf miljoen euro te gaan behalen. Een fors lager bedrag, maar dit jaar komt dat zonder leningen of het verkopen van toekomstige inkomsten tot stand, tot tevredenheid van het bestuur. Bovendien loopt de club dit seizoen fors inkomsten mis door de verbouwing van stadion Camp Nou. Momenteel worden de thuiswedstrijden afgewerkt in het kleinere Olympisch Stadion van Barcelona, wat de inkomsten uit onder meer kaartverkoop en merchandise behoorlijk drukt.