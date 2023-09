Bayern München komt fraaie goal Itakura laat te boven en behoudt perfecte score

Bayern München is ook na drie speelronden nog zonder puntverlies in de Bundesliga. Der Rekordmeister kwam op bezoek bij Borussia Mönchengladbach wel op een 1-0 achterstand door een fraaie treffer van Ko Itakura (ex-Groningen), maar boog de achterstand in het tweede bedrijf om in een 1-2 overwinning.

Na een klein half uur zette de Japanse centrale verdediger Itakura de thuisploeg uit een hoekschop op voorsprong. Na doorkoppen van oud-Ajacied Maximilian Wöber verschalkte hij Bayern-doelman Sven Ulreich met een fraaie boogbal.

In het tweede bedrijf kwam Bayern na een uur spelen toch terug in het duel. Leroy Sané was het eindstation van een bijzonder fraai passje van Joshua Kimmich. De Duits international rondde vervolgens van dichtbij af en bracht beide ploegen weer naast elkaar. Vervolgens leek het duel op een gelijkspel uit te draaien, maar kort voor tijd bezorgde de jonge Mathys Tel Bayern tóch de volle buit.

Noussair Mazraoui begon als rechtsback in de basis bij Bayern, Matthijs de Ligt kwam kort voor het einde als invaller voor Harry Kane binnen de lijnen. De eindstand was op dat moment al bereikt. Door de zege behoudt Bayern met negen uit drie de perfecte score en staat de ploeg van Thomas Tuchel tweede achter Bayer Leverkusen, dat eveneens nog geen punten verloor maar een beter doelsaldo heeft.