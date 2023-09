'Clubicoon Leonardo Bonucci daagt Juventus voor de rechter'

Afgelopen zomer kwam na liefst dertien seizoenen een einde aan het huwelijk tussen Juventus en verdediger Leonardo Bonucci (36). De Italiaan verkaste naar het Duitse Union Berlin, maar heeft besloten alsnog juridische stappen te zetten tegen De Oude Dame.

Dat schrijft de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio dinsdagochtend. In juli van dit jaar werd duidelijk dat voor Bonucci geen toekomst meer was bij Juventus. Ondanks een contract dat nog doorliep tot de zomer van 2024, nam de club hem in de voorbereiding niet mee naar de Verenigde Staten waar een aantal oefenwedstrijden werden afgewerkt. Zijn trainingen werkte hij vanaf dat moment los van de selectie van trainer Massimiliano Allegri af.

Later in de zomer bracht Valentijn Driessen het nieuws naar buiten dat Bonucci door Juventus zou zijn aangeboden bij Ajax. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou de 121-voudig Italiaans international echter hebben laten lopen. Driessen vond dat jammer, hij zag wel een rol voor de routinier in Amsterdam: "Bonucci is misschien wel op de weg terug in zijn carrière, maar hij is wel iemand die een Jorrel Hato zou kunnen laten groeien."

Bonucci's advocaten zullen zich later op de dinsdag melden bij de rechtbank, zo weet Di Marzio te melden. Inzet: een schadevergoeding voor Bonucci omdat Juventus hem afgelopen zomer 'geen adequate trainings- en voorbereidingsomstandigheden' zou hebben geboden. Dat heeft in de ogen van het kamp-Bonucci geleid tot 'professionele en imagoschade' voor de speler. "Voor Bonucci is dit niet iets persoonlijks", verduidelijkt de journalist, "maar meer een principe-kwestie." Mocht de rechter dan ook meegaan in de eis, dan zal de ontvangen vergoeding in zijn geheel worden overgemaakt naar twee verschillende goede doelen die zich inzetten voor een kinderziekenhuis en de aanschaf van defibrillators op openbare plaatsen.