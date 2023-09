Davinson Sánchez maakt transfer en wordt herenigd met ex-ploeggenoot van Ajax

De transfer van Davinson Sánchez naar Galatasaray is nagenoeg rond. Volgens journalist Fabrizio Romano hebben Galatasaray en Tottenham Hotspur een akkoord bereikt over een transfersom tussen de tien en vijftien miljoen euro, inclusief bonussen. Hij wordt binnen 24 uur medisch gekeurd in zijn thuisland Colombia en tekent daarna tot medio 2027.

PSV leek op Deadline Day nog zaken te willen doen met Tottenham Hotspur om Sánchez naar Eindhoven te halen, maar slaagde daar niet in. Zo liep de Colombiaan een hereniging met Peter Bosz mis; het duo werkte een seizoen succesvol samen bij Ajax. In de persoon van Hakim Ziyech wordt hij toch herenigd met een oude bekende van Ajax. In Turkije sluit de markt pas op 15 september, waardoor de transfer nog kan worden afgerond.

Artikel gaat verder onder video

Tottenham Hotspur betaalde in de zomer van 2017 minstens veertig miljoen euro aan Ajax om Sánchez naar Engeland te halen, maar zes jaar later vertrekt hij voor aanzienlijk minder geld. Zijn contract in Londen liep nog een jaar door. In dienst van Tottenham kwam Sánchez tot 207 officiële wedstrijden. Met Galatasaray mag de verdediger zich verheugen op Champions League-deelname: in Groep A zijn Bayern München, Manchester United en FC Kopenhagen de tegenstanders.

🚨⏳ Davinson #Sanchez from #Tottenham to #Galatasaray is almost a DONE DEAL. ✅



🗣️ Just last details of the transfer fee are under discussion: the full agreement is expected soon. 🐓⚽ #Transfers #THFC pic.twitter.com/mKP5KPB0bu — Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 2, 2023

Sánchez beleefde in het seizoen 2016/17 bij Ajax aan de hand van Bosz zijn grote doorbraak in Europa, waarna Tottenham Hotspur in de zomer van 2017 liefst 42 miljoen euro uittrok voor zijn komst. Sánchez wist in Londen echter niet aan de hoge verwachtingen te voldoen en lijkt nu door de achterdeur te vertrekken. Zijn contract bij the Spurs loopt nog één jaar door.