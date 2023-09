De Telegraaf hakt in op Sven Mislintat: grap na grap over directeur van Ajax

In de nieuwste aflevering podcast Kick-Off van De Telegraaf is Sven Mislintat andermaal de gebeten hond. De directeur voetbalzaken van Ajax wordt bekritiseerd door presentator Pim Sedee en journalisten Valentijn Driessen en Mike Verweij. Gedurende de hele podcast worden grappen gemaakt over Mislintat.

“Ik denk dat de luisteraars zitten te wachten tot we het over Mislintat gaan hebben”, lacht Verweij wanneer de directeur voor het eerst ter sprake komt. “Die man was een scout en heeft gewoon technisch directeurtje gespeeld.”

Driessen en presentator Sedee lachen ook om de bijnaam die Mislintat volgens Driessen heeft binnen de club: ‘Sven Misluktat’. “Mensen heel hoog in de organisatie zeggen dat, héél hoog”, zegt Driessen gekscherend. Later in de podcast krijgt Mislintat op cynische wijze complimenten van Driessen voor het verkopen van Calvin Bassey voor 22,5 miljoen euro. “Ja, heel goed. Er komt een club, die zegt: we willen die speler hebben voor dat bedrag. ‘Is goed’. Knap gedaan, ja.”

Even later gaat het over het succesvolle Brighton & Hove Albion, een van de aankomende tegenstanders in de Europa League. “Ik hoorde dat ze dat elftal voor 18 miljoen euro bij elkaar hebben gekocht. Mislintat had er waarschijnlijk 180 miljoen voor betaald.” Later in de uitzending zegt Verweij: “Overigens klopt het helemaal niet, ik heb het even opgezocht. Brighton heeft voor 100 miljoen geïnvesteerd. Al is dat voor Engelse clubs nog steeds gigantisch weinig, zeker als je ziet wat Ajax heeft geïnvesteerd.”

Ook de transfer van Chuba Akpom wordt andermaal besproken. Vorige week meldde Verweij dat Akpom voor vijf tot zeven miljoen euro op te halen was, maar dat Ajax 'gewoon meteen veertien miljoen bood'. Ajax betaalde 12,3 miljoen, plus 2 miljoen aan mogelijke bonussen. Verweij grapt: “Pim, als jij een huis kan kopen voor vijf ton, bied je toch geen 4,6 miljoen?” Sedee lacht: “Dat gebeurt als je met Mislintat de huizenmarkt op gaat!”

In het slot van de podcast zegt Verweij dat transfers van Ajax deze zomer ‘als donderslag bij een heldere hemel verschenen’ – ofwel, nauwelijks zonder aankondiging in de media – omdat Ajax meteen hoge biedingen uitbracht. “We hebben bijna geen tijd om nieuwtjes te brengen, want het is binnen een half uur rond als je zes miljoen te veel biedt.”