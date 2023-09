De Telegraaf: Maurice Steijn 'voorkomt mogelijk een nieuwe discussie over competitievervalsing'

komt woensdagmiddag niet in actie voor Ajax in het restant van De Klassieker tegen Feyenoord. De aanvoerder van de Amsterdammers was afgelopen zondag al niet van de partij. Door de onverwachte blessure van Sivert Mannsverk had Maurice Steijn de kans om - indien hersteld van zijn verstandskiesproblemen - Bergwijn toe te voegen aan de wedstrijdselectie, maar hij kiest voor .

En daarmee voorkomt Steijn ‘een mogelijk nieuwe discussie over competitievervalsing’, schrijft De Telegraaf. Ajax en Feyenoord treffen elkaar woensdagmiddag vanaf 14.00 uur om de laatste 35 minuten van de gestaakte Klassieker te spelen. Het treffen tussen de aartsrivalen werd afgelopen zondag in de tweede helft definitief gestaakt, nadat de wedstrijd in de eerste helft al een keer was stilgelegd wegens vuurwerk dat op het veld was gekomen. Feyenoord-trainer Arne Slot zei na afloop dat, wat de KNVB ook zou beslissen over het vervolg, er sprake is van ‘competitievervalsing’.

De KNVB kwam afgelopen maandag met het voorstel om de wedstrijd woensdag vanaf 14.00 uur uit te spelen. Ajax ging daar in eerste instantie niet mee akkoord en ook FC Volendam was er niet te spreken over. Ajax en FC Volendam hadden elkaar normaliter woensdagavond getroffen in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers dreigden naar de rechter te stappen. Daar zagen zij uiteindelijk toch vanaf, waardoor Ajax en Feyenoord woensdagmiddag de laatste 35 minuten afwerken. Zónder Bergwijn dus. “De KNVB-regels schrijven voor dat Ajax en Feyenoord spelers die zondag op het wedstrijdformulier stonden, alleen mogen vervangen als zij aantoonbaar geblesseerd zijn. En Ajax krijgt die kans, doordat de hiel van Mannsverk in het gips is gezet. Maar in plaats van de drie dagen geleden absente Bergwijn aan zijn selectie toe te voegen, kiest Steijn voor Godts”, leest het.

Bergwijn deed vorige week donderdag nog mee in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille, maar ontbrak in De Klassieker vanwege verstandskiesproblemen. “Mocht Bergwijn wél hebben getraind en mocht Steijn hem wél aan zijn groep hebben toegevoegd, dan had Feyenoord met recht reden tot klagen gehad. Ajax-Feyenoord werd geheel buiten de schuld van de Rotterdammers gestaakt en zij zouden bij het alsnog meespelen van de - schijnbaar nog onvoldoende herstelde - Bergwijn dus gedupeerd kunnen worden”, stelt De Telegraaf. Volgens de krant richt de aanvaller zich ‘vooralsnog’ op het uitduel met RKC Waalwijk van komende zaterdag.

Mannsverk

Voor Mannsverk is zijn blessure een nieuwe klap. De middenvelder maakte in de slotdagen van de afgelopen transferwindow de overstap naar Ajax en had een week later in de uitwedstrijd tegen FC Twente meteen een basisplaats, maar zakte evenals zijn ploeggenoten door het ijs in Enschede. Steijn wisselde Mannsverk in de rust en liet hem daarna niet meer in actie komen. Ook in het restant van De Klassieker tegen Feyenoord zal er dus geen speeltijd voor hem weggelegd zijn. De Telegraaf spreekt van 'onverwachts blessurenieuws'. Onduidelijk is hoe lang de zomeraanwinst aan de kant staat.