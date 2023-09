De waanzinnige nieuwe villa van Messi: 10 miljoen euro, 9 badkamers en kuuroord

Lionel Messi heeft een nieuw optrekje gekocht in Amerika. De kleine Argentijn voetbalt sinds enkele maanden bij Inter Miami en had daarvoor uiteraard ook woonruimte nodig, hoewel hij al twee huizen in de Verenigde Staten bezit. Met een villa ter waarde van tien miljoen euro in Fort Lauderdale (Florida) heeft hij een derde onderkomen gevonden en gekocht.

Het kleine kasteel (zie onder) heeft liefst tien slaapkamers, negen badkamers, een Italiaanse keuken, fitnessruimte, zwembad met uitzicht op zee, twee grote terrassen, een suite van meer dan vijfhonderd vierkante meter en een kuuroord. Het is bovendien slechts op een kwartiertje rijden op het stadion van Inter Miami, dus Messi zou bij goed weer zelfs op de fiets kunnen stappen.

Messi kreeg het pareltje, dat niet op het Amerikaanse Funda heeft gestaan, via een bekende makelaar van David Beckham. Die helpt spelers van Inter Miami vaker aan een nieuw huis, maar zo duur als die van Messi werd verkocht (tien miljoen euro) gingen ze niet vaak over de toonbank. Messi neemt het over van John en Stacy Dickerson, die het ruim een jaar geleden voor 8,4 miljoen euro op de kop tikten en dus een heel aardige winst maken.

Saillant detail: Messi had voor deze aankoop al twee huizen in de buurt van Miami. In 2019 kocht hij een appartement in de Porsche Design Tower aan Sunny Isles Beach, goed voor een kleine vijf miljoen euro. In Regalia heeft hij ook nog een flink appartement van 200 vierkante meter en van bijna zeven miljoen euro. Messi heeft al met met al voor meer dan twintig miljoen euro aan vastgoed in Miami.