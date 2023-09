Deense analist opent aanval op Kenneth Perez na keiharde uitspraken over ongelukkige Ajacied

Kenneth Perez heeft zich in Denemarken de woede van een collega op de hals gehaald. De oud-speler van onder meer Ajax, AZ en PSV en inmiddels vaste gezicht op ESPN was afgelopen zondag nogal hard in zijn oordeel over . De vleugelverdediger maakte in de voorbije transferwindow de overstap vanuit Denemarken naar Ajax, maar kon in zijn eerste wedstrijden in Nederland weinig tot geen potten breken. In de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord ging hij twee keer flink in de fout.

Gaaei liet zich eerst simpel van de bal zetten door Quinten Timber, die met een listig passje Santiago Giménez in staat stelde de 0-1 binnen te schieten. Een kleine tien minuten later ging Gaaei nóg lelijker in de fout. De rechtsback trapte de bal horizontaal over het veld in de voeten van Giménez, die met een simpele voetbeweging Jorrel Hato het bos instuurde en ook de 0-2 voor zijn rekening nam. Ajax-trainer Maurice Steijn besloot niet lang daarna Gaaei naar de kant te halen. Hij werd vervangen door Devyne Rensch.

Perez maakte de zomeraanwinst van Ajax vervolgens met de grond gelijk. Perez bestempelde Gaaei als ‘miskoop’ en volgens de analist van ESPN zal de verdediger nooit goed genoeg worden voor Ajax 1. De harde kritiek van Perez is niet goed gevallen bij landgenoot David Nielsen. De voormalig voetballer van onder meer Fortuna Düsseldorf en Norwich City is van mening dat Perez beter moet nadenken over wat hij zegt op televisie. “Ik reageer omdat het volkomen onredelijk is dat Perez een jonge, twintigjarige speler vertrapt. Als tv-experts hebben we relatief veel macht, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid”, zegt Nielsen tegen Ekstra Bladet.

“Als deskundige commentator moet je heel voorzichtig zijn met het persoonlijk woorden. En als hij zegt dat Gaaei een miskoop is en nooit goed genoeg zal zijn voor Ajax, dan is dat ver over de grens en veel te veel naar mijn idee”, aldus Nielsen. Bovendien was Gaaei niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de afgang van Ajax tegen Feyenoord, stelt Nielsen. “De verantwoordelijkheid voor het verval van Ajax ligt niet alleen bij Gaaei. Het probleem in de wedstrijd tegen Feyenoord was dat alle Ajacieden er zenuwachtig uitzagen.”

Viborg

Perez liet zich na de gestaakte Klassieker - die woensdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt uitgespeeld - niet alleen negatief uit over Gaaei, maar ook over de club waar de verdediger afkomstig van is. Ajax nam Gaaei afgelopen zomer over van Viborg. Volgens Perez is dat een ‘kleine’ club waar het niet zou uitmaken of je wint of verliest. Ook die woorden schoten bij Nielsen in het verkeerde keelgat. “Viborg presteerde afgelopen seizoen op een zeer hoog, stabiel niveau, waarbij ze met de prestaties die we zagen tussen de vijfde en achtste plaats zouden eindigen in Nederland. Wanneer een club als Ajax Gaaei voor een groot bedrag koopt, laat dat ook zien hoe sterk Viborg heeft gepresteerd en hoe goed de Superliga zich heeft ontwikkeld. Dit was een gouden kans geweest om een 20-jarige speler de hand toe te reiken. Ik kan niet zien en begrijpen waarom zo’n persoonlijke aanval nodig is”, aldus Nielsen.