Definitieve selectie Jong Oranje: Reiziger selecteert vijf Ajacieden, waarvan één debutant

Michael Reiziger heeft zijn eerste elftal als trainer van Jong Oranje bekend gemaakt. De nieuwe oefenmeester begint met zijn ploeg aan de nieuwe EK-kwalificatiecyclus met liefst dertien debutanten. In die selectie is naast Brian Brobbey, die eerder afviel bij het grote Oranje, plek voor onder meer vier andere Ajacieden.

Zo maken Kenneth Taylor, Devyne Rensch, Anass Salah-Eddine en Jorrel Hato deel uit van de 23-koppige selectie. Voor laatstgenoemde was er nog niet eerder een plekje in de definitieve selectie van Jong Oranje. Naast Hato, debuteren ook Tyrese Asante (ADO Den Haag), Jorrel Hato (Ajax), Ruben van Bommel (AZ), Finn van Breemen (FC Basel), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Dani van den Heuvel (Leeds United FC), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Youri Baas (N.E.C.), Sontje Hansen (N.E.C.), Isaac Babadi (PSV), Emanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace) en Noah Ohio (Royal Standard de Liège) in de definitieve selectie van Reiziger.

Ryan Gravenberch is ongetwijfeld de grootste naam in de selectie van Jong Oranje. Daarnaast is er ook een plekje voor PSV-groeibriljant Babadi. Reiziger heeft geen enkele Feyenoorder opgenomen in zijn definitieve groep. De selectie van Reiziger speelt op vrijdag 8 september de eerste wedstrijd van de EK-kwalificatiepoule tegen Moldovië (18.30 uur) . Dit duel wordt gespeeld in het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk. Op dinsdag 12 september komt de talentvolle ploeg opnieuw in actie, dit keer in een uitwedstrijd tegen Noord-Macedonië (15.30 uur).

De volledige selectie van Jong Oranje:

Hugo Wentges (ADO Den Haag), Tyrese Asante (ADO Den Haag), Brian Brobbey (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Anass Salah-Eddine (Ajax), Jorrel Hato (Ajax), Ruben van Bommel (AZ), Finn van Breemen (FC Basel), Ryan Gravenberch (FC Bayern München), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Raatsie (FC Utrecht), Calvin Twigt (FC Volendam), Dani van den Heuvel (Leeds United FC), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Dirk Proper (N.E.C.), Youri Baas (N.E.C.), Sontje Hansen (N.E.C.), Isaac Babadi (PSV), Emanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace), Noah Ohio (Royal Standard de Liège), Ki-Jana Hoever (Stoke City FC) en Million Manhoef (Vitesse).