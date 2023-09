Derksen hekelt meest besproken voetballer van Nederland: 'Onprofessioneel, onbeschaafd en heel vervelend'

Johan Derksen is niet te spreken over de manier waarop Carel Eiting zich heeft opgesteld richting FC Volendam. Zijn arbitragezaak om een transfer naar FC Twente te forceren maakte van de middenvelder misschien wel de meest besproken speler van de Eredivisie. Hij won in twee instanties en is nu op weg naar Enschede.

"Ik vind dat hij zich onprofessioneel, onbeschaafd en heel vervelend heeft gedragen", opent Derksen bij Vandaag Inside. "Door zijn advocaat heeft hij in tweede instantie die zaak gewonnen. Als het gaat om een positieverbetering, kun je iemand heel moeilijk tegenhouden. Maar eigenlijk is Volendam ook de winnaar. Hij was niet meer in te passen, iedereen kotste 'm uit, en ze hebben toch een miljoen gekregen in plaats van de 400.000 euro die Twente eerst wilde betalen. Ik denk dat Volendam van een lastpost is verlost en een miljoen in kas heeft, dus dat beide partijen tevreden zijn."

Artikel gaat verder onder video

De eveneens aanwezige Noa Vahle plaatst daar een kanttekening bij. "Hij krijgt wel nog 35 procent van die afkoopsom. Uiteindelijk houden ze dus 650.000 euro over." Derksen antwoordt ontkennend: "Er is met hem een afspraak gemaakt dat hij geen percentage van een afkoopsom zou krijgen." Maar Vahle meent dat Eiting wel degelijk een deel krijgt. "Bij Twente zijn die afspraken er inderdaad niet, maar bij Volendam volgens mij wel."

