Derksen verklaart Alexia-uitspraak; Van der Gijp schokt Ek en Vahle

Johan Derksen trekt zich weinig aan van de kritiek op zijn uitspraak over prinses Alexia. Het 74-jarige boegbeeld van Vandaag Inside stelde dat prinses Alexia (18) een ‘lekker kontje’ heeft en die opmerking viel niet bij iedereen in goede aarde.

“Ja, maar daar heb ik zo’n ontzettende schijt aan, wat mensen ervan vinden, dat interesseert me geen kut”, reageerde Derksen woensdagavond. In de uitzending stelde royaltydeskundige Rick Evers dat Alexia, die dinsdag voor het eerst aanwezig was bij Prinsjesdag, haar fysieke verschijning actief inzet bij het poseren. Derksen zei dat zijn opmerking daarop volgde.

Artikel gaat verder onder video

“Dat kwam omdat het mannetje van Shownieuws aan de bar erover begon dat zij vaak haar achterkant gebruikt bij het poseren. Toen heb ik gezegd: ze heeft inderdaad een lekker kontje. Dat was slechts een constatering van iemand die er verstand van heeft”, aldus de voormalig voetballer.

René van der Gijp vulde aan: “Het is gewoon een constatering van een feit. We hebben het er toch niet over dat we aan die billetjes willen likken? Dat zou niet goed zijn. Dan ga je een grens over.” De reactie van journalisten Merel Ek en Noa Vahle aan de bar was veelzeggend: zij sloegen de handen voor het hoofd. “Ook meteen likken… Niet aanraken…”, zei een verbouwereerde Ek.

Overigens heeft Derksen van buitenstaanders niet alleen kritiek, maar ook steun gekregen na zijn uitspraak. Zo vindt een ruime meerderheid van de personen die reageerden op een Facebook-post van FCUpdate dat de uitspraak 'moet kunnen'.

Bekijk de volledige reactie van Derksen in onderstaande video: