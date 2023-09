Dick Advocaat ziet voorlopig af van fraaie trainersklus: 'Te veel open eindjes'

Dick Advocaat lijkt toch niet aan de slag te gaan als bondscoach van Curaçao. De ervaren trainer - die vandaag zijn 76ste verjaardag viert - voerde meerdere gesprekken, maar ziet voorlopig af van een dienstverband op het Antilliaanse eiland.

In gesprek met Voetbal International licht Advocaat de situatie toe. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal spreekt daarin van 'nog te veel open eindjes om op dit moment het avontuur aan te gaan', waardoor hij heeft besloten nog niet toe te happen. "Dan heb je het over zaken in de organisatie, die eerst goed moeten worden geregeld", licht Advocaat verder toe. Toch zet hij de deur nog wel op een kier: "Wel heb ik een aantal fijne gesprekken gevoerd en ben ik over het sportieve project positief. Mogelijk dat het in de nabije toekomst alsnog concreet kan worden, maar voorlopig is het niet langer meer een optie."

In de uitzending van Vandaag Inside van woensdag, nog voordat bekend werd dat Advocaat voorlopig niet toehapt, werd de toekomst van Advocaat ook besproken. De ervaren oefenmeester liet zich eerder tegenover Wilfred Genee nog juist positief uit over de kans dat hij op Curaçao aan de slag zou gaan, al zou hij wel hebben aangegeven 'betere hotels' een belangrijke voorwaarde voor een eventueel dienstverband te vinden.

"Dick was altijd pietlutterig over hotels", herinnert Johan Derksen zich. "Die wilde altijd een goed hotel, mét zwembad", vervolgt Derksen. "Die man heeft in Rusland jarenlang op een hotelkamer geleefd. Cor Pot (onder Advocaat enkele jaren assistent bij Zenit Sint-Petersburg, red.) ging ook wel eens de deur uit, maar daar had Dick helemaal geen behoefte aan."