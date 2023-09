'Dilrosun vertrekt op slotdag van de transfermarkt mogelijk toch nog bij Feyenoord'

Javairo Dilrosun vertrekt mogelijk toch nog bij Feyenoord. Het Turkse Istanbul Başakşehir wil de buitenspeler graag overnemen van de Rotterdammers. Daarbij is wel haast geboden, want de transfermarkt in Turkije sluit vrijdagavond.

Dilrosun is overbodig in De Kuip en komt door de komst van spelers als Calvin Stengs en Luka Ivanusec nog minder aan spelen toe in De Kuip. Istanbul Başakşehir wil hem van die reserverol verlossen en hoopt de buitenspeler op de slotdag van de transfermarkt nog vast te leggen.

Volgens Turkse media zijn de onderhandelingen met Feyenoord inmiddels al opgestart. Istanbul Başakşehir is zeer matig begonnen aan de competitie, waardoor de club hoopt de selectie nog iets te versterken. In drie wedstrijden scoorde de club niet, waardoor de komst van Dilrosun de Turken meer dreiging in de voorhoede kan geven.

Het vertrek van Dilrosun zou ook wat kunnen betekenen voor Oussama Idrissi, die momenteel meetraint bij het 021-team van Feyenoord. Mogelijk willen de beleidsbepalers van de Rotterdammers de Marokkaanse linksbuiten nog vastleggen als opvolger van Dilrosun, mocht hij daadwerkelijk weggaan.