Donny van de Beek krijgt volgende keiharde dreun te verwerken van Erik ten Hag

Erik ten Hag heeft Donny van de Beek (26) niet ingeschreven in de selectie van Manchester United in de Champions League. Daarmee lijkt de Nederlander voor dit seizoen alweer klaar bij The Red Devils, terwijl hij er niet in geslaagd is om een nieuwe club te vinden in de slotfase van de transferwindow. De middenvelder lijkt overbodig, want hij is de enige écht opvallende afwezige in de 25-koppige selectie.

Hoewel Amad Diallo ook niet tot het keurkorps behoort, is dat wellicht minder verrassend, omdat Van de Beek in de voorbereiding een goede indruk maakte en scoorde in het oefenduel met Olympique Lyonnais. Desondanks kreeg hij van de Nederlandse manager al te horen dat een tijdelijk vertrek om veel te spelen de beste optie was, gezien de stevige concurrentie op het middenveld en de blessure waarmee hij vorig jaar kampte.

Artikel gaat verder onder video

Van de Beek kon in de afgelopen weken naar het Franse Lorient, maar wees die club in eerste instantie af. Toen er geen andere gegadigden zich meldden, wilde hij alsnog naar de Ligue 1, maar was Lorient niet meer geïnteresseerd. De club was niet te spreken over zijn gedrag en hapte niet meer toe. Mogelijk is dit besluit van Ten Hag een indicatie dat Van de Beek nog vertrekt naar een club waar de window nog wel open is, bijvoorbeeld in Turkije. Voor Diallo kan hetzelfde gelden, ook voor hem is belangstelling.

Lees ook: 'Donny van de Beek zorgt voor ergernis met telefoontje om 22.00 uur'

Van de Beek kwam tot dusver nog niet in actie dit seizoen voor Manchester United en maakte nog geen deel uit van de wedstrijdselecties. Gezien dit besluit van Ten Hag gebeurt dat mogelijk ook niet meer. In elk geval lijkt veel uitzicht op speeltijd er niet te zijn voor de oud-Ajacied. Het Antwerp van Marc Overmars zou belangstelling hebben gehad: in België kan men tot 6 september spelers inschrijven. Daardoor kon Owen Wijndal bijvoorbeeld nog overstappen naar de ploeg van Mark van Bommel. Dat Van de Beek met hem de Champions League ingaat, is dus nog een mogelijkheid.