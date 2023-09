'Duitse voetbalbond zet Louis van Gaal in de wachtkamer en klopt aan bij ideale kandidaat'

De Duitse voetbalbond heeft naar verluidt contact gezocht met de zaakwaarnemer van Julian Nagelsmann. Hij wordt gezien als de ideale opvolger van de onlangs ontslagen Hansi Flick. Louis van Gaal wordt ook nog altijd genoemd, maar zal geduld moeten hebben als het gaat om deze vacature.

Volgens het Duitse sportmedium BILD heeft Rudi Völler namens de DFB contact opgenomen met het management van Nagelsmann. Völler zat eerder deze week nog als interim-bondscoach op de bank tijdens de interland tussen Duitsland en Frankrijk. De kwakkelende Duitsers wonnen verrassend met 2-1. Nu wordt de jacht op de nieuwe bondscoach ingezet. Flick werd afgelopen zondag na teleurstellende resultaten op straat gezet.

De 36-jarige Nagelsmann werkte in Duitsland al bij Hoffenheim, RB Leipzig en Bayern München. Bij die laatste club werd hij vorig seizoen ontslagen en opgevolgd door Thomas Tuchel. Bayern liet al weten niet moeilijk te gaan doen als Nagelsmann aan de slag wil bij de nationale ploeg. Het is echter de vraag of de jonge oefenmeester in deze fase van zijn loopbaan al oren heeft naar een functie als bondscoach van Die Mannschaft.

Mocht Nagelsmann niet open staan voor een avontuur bij de nationale ploeg dan kan de DFB zomaar uitkomen bij Van Gaal. De 72-jarige Amsterdammer liet al weten een rol als bondscoach van Duitsland niet uit sluiten. Daarnaast schoven oud-voetballers Bastian Schweinsteiger en Philipp Lahm de Nederlander al naar voren. Van Gaal was in totaal drie keer bondscoach van het Nederlands elftal. Na het WK in Qatar nam hij afscheid.