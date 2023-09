Het Nederlands elftal redde afgelopen donderdag het vege lijf door met 3-0 te winnen van Griekenland. Voorafgaand aan dat duel waren de belangen groot voor Oranje, dat door eerdere nederlagen in de EK-kwalificatiepoule bijna verplicht was om drie punten te pakken. Sjoerd Mossou gaat in zijn column voor het Algemeen Dagblad in op het spel van Nederland.

Bondscoach Ronald Koeman gooide de boeg om tegen Griekenland. De oefenmeester had bij zijn aanstelling gezegd dat hij afstapte van het 5-3-2-systeem en terugkeerde naar 4-3-3, maar zag de resultaten drastisch minder worden. "Pragmaticus Koeman vermomde zich na het WK opeens als romanticus. Hij ging het helemaal anders doen dan Van Gaal. Heus, het kon aanvallender, ja hoor, ook met deze spelers”, schrijft Mossou in het AD.

“Na vier interlands, drie nederlagen en elf (!) tegengoals zat er niets anders op dan gewoon logisch na te denken, exact zoals hij dat een voetballeven lang had gedaan. Niks onderbuik. Niks idyllisch geleuter over vijftig jaar geleden. Gewoon een logische speelwijze waarmee je zwaktes verbloemt en krachten bundelt”, gaat de columnist verder. Mossou stelt hiermee dat Oranje realistisch moet zijn en moet voetballen naar de mogelijkheden toe.

“Eindelijk, zou je denken. Een duidelijker bewijs dat ‘de Hollandse school’ definitief begraven kan worden, bestaat niet. Zelfs de hardste popiejopie-roeptoeters staan in een hoekje nu, beschaamd over hun flagrante ongelijk en achterhaalde kolder”, sluit Mossou af. Zondagavond gaat blijken of Koeman vasthoudt aan het systeem met vijf verdedigers, want dan neem Oranje het op tegen Ierland.