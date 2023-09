El Ahmadi schrikt van falende miljoenenaankoop Ajax: 'Hij staat de hele wedstrijd uit positie!'

Karim El Ahmadi is geschrokken van het optreden van Josip Sutalo in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax (3-1). De verdediger werd binnengehaald als grote aankoop, maar heeft die status nog niet kunnen waarmaken.

Volgens El Ahmadi slaagden diepgaande middenvelders van Twente er voortdurend in om gevaarlijk te worden in de gaten die in het centrum van Ajax te vinden waren. “Sutalo was eigenlijk nooit in de positie, ook in de tweede helft niet. Daar gokte Twente op, dat hij uit positie zou staan. Dan kon Ugalde profiteren. Dat was in de eerste en tweede helft het voornaamste probleem. Het leek alsof Hato de ervaren speler was en Sutalo het jonkie. Die liep bijna de hele wedstrijd uit positie.”

Artikel gaat verder onder video

Sutalo gleed ongelukkig weg bij het openingsdoelpunt van Twente en oogde aan de bal behoorlijk onzeker. Bij de 3-1 verstuurde hij een slechte pass richting Branco van den Boomen, die balverlies leed.

Marciano Vink zag dat Twente in een periode in de tweede helft wat minder goed speelde, maar dat Ajax zelfs toen niet gevaarlijk werd. “Het stond aan de kant van Twente dus gewoon goed. Ik vind het ook goed dat Twente aanvoelde wanneer het moest inzakken, om vervolgens meer ruimte in de omschakeling te creëren. Dat kan je doen met een team dat ingespeeld is en elkaar door en door kent. Dit team herkent de situaties en handelt ernaar. Dat is erg knap van de ploeg van Oosting.”