El Ahmadi ziet kans voor Mislintat en adviseert Ajax transfervrije aanvaller binnen te halen

Karim El Ahmadi denkt dat Anwar El Ghazi het huidige Ajax van meer opties kan voorzien. De aanvaller is na zijn transfervrije vertrek bij PSV gratis op te pikken en de analist van ESPN zou er niet van opkijken als directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax de buitenspeler vastlegt.

"Je hebt nu alleen Steven Berghuis en Carlos Forbs die daar kunnen spelen", zegt El Ahmadi, wetende dat Forbs tot dusver ook nog niet rendeert aan de rechterkant. "Je hebt met hem (El Ghazi, red.) wel een ander type aan de rechterkant. Ik denk dat het een win-winsituatie is als je hem zes maanden of een jaar een contract geeft. Hij moet zichzelf laten zien en je kunt op de rechtsbuitenpositie wat anders gaan spelen", geeft de oud-Feyenoorder aan in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Kees Kwakman, ook te gast aan tafel, wordt minder enthousiast van de optie die El Ahmadi aandraagt. Reden daarvoor is vooral de prestaties van El Ghazi bij PSV, waar hij door de komst van Hirving Lozano geen perspectief op speelminuten meer had. "Ze zitten wel een beetje krap in de rechtsbuitens, maar ik denk het niet. Ik vond hem bij PSV niet heel overtuigend."

El Ahmadi noemt daarnaast nog een reden waarom El Ghazi de Amsterdammers in ieder geval de komende maanden goed kan gebruiken. Hij is van mening dat Berghuis vooral op het middenveld gebruikt zou moeten worden in plaats van als rechtsbuiten: "Omdat je niet echt een snelle linksbuiten hebt of mensen die diepgaan. Als El Ghazi fit is, zie ik in hem een speler die je kunt gebruiken bij Ajax. Hij is ook iemand die al heeft gepresteerd bij Ajax. Hij weet wat hij daarvoor moet doen", besluit hij.