Eljero Elia vindt Noa Lang te goed voor de Eredivisie: 'Daar had hij beter naartoe kunnen gaan'

Eljero Elia vindt dat er niet verstandig aan gedaan heeft om bij PSV terug te keren in de Eredivisie. In plaats daarvan had hij volgens de oud-Feyenoorder beter voor een andere competitie kunnen kiezen.

Bij Goedemorgen Eredivisie geeft Elia zijn duidelijke mening over de prestaties van Lang: "De Eredivisie is te makkelijk voor hem", klinkt het. In plaats daarvan had Lang er in de ogen van de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord er verstandiger aan gedaan het voorbeeld van Orkun Kökçü te volgen: "Hij had naar een middenmoter moeten gaan, een club die net iets beter is dan Club Brugge. Benfica ofzo, en dan de stap maken", denkt Elia.

Lang is prima begonnen aan zijn Eindhovense periode. In de Eredivisie scoorde hij tot zaterdagavond elke wedstrijd die hij meedeed één keer; tegen Almere City (0-4) hield hij zijn kruit voor het eerst droog. Toch heeft Lang zijn critici volgens Elia inmiddels wel overtuigd: "Noa is Noa, een speler van wie je alles kunt verwachten, die er staat en belangrijk is. Voor hij naar PSV kwam, waren mensen kritisch, maar uiteindelijk doet hij het gewoon. Hij laat zijn voeten spreken."