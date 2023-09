Er is volgens René van der Gijp maar één reden dat Maurice Steijn bij Ajax blijft

Maurice Steijn baarde dit weekend opzien met uitspraken over het aankoopbeleid van Ajax. De trainer heeft meerdere spelers aangedragen aan directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar die 'maakte andere keuzes'. Volgens René van der Gijp is er nog maar één reden waarom Steijn ondanks de onenigheid bij Ajax blijft: financiële zekerheid.

"Als Steijn de bankrekening van Dick Advocaat had, dan had hij waarschijnlijk vanavond gezegd: weet je wat Sven, zoek het lekker uit, grote vriend", zegt Van der Gijp maandagavond bij praatprogramma Vandaag Inside. Ajax stelde zondag teleur met een 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Met name het gebrek aan gecreëerde kansen, en de mindere optredens van de zomeraankopen, baren zorgen in Amsterdam. "Het probleem is: ze hebben twaalf spelers aangetrokken van mindere clubs dan Ajax. Die spelers komen dus met niets binnen, zonder bagage. Ze zitten nog niet in de hiërarchie en moeten nog alles bewijzen."

Artikel gaat verder onder video

"Het is anders dan toen ik bij PSV speelde en Ruud Gullit overkwam van Feyenoord en Eric Gerets van AC Milan (via MVV Maastricht, red.). Die stonden er meteen. Maar ik heb gekeken naar de wedstrijd tegen Fortuna, ik vond het gewoon zielig om naar te kijken. Die spelers moeten nog alles ontwikkelen om een goede speler voor Ajax te worden. Als je mij vraagt wat je met die linksback moet doen: vanavond uit eten in Antwerpen en hem snel afzetten bij het stadion. Maar dat houdt niet in dat hij er niks van kan", zegt Van der Gijp over Gaston Ávila, die overkwam van Antwerp FC. "Hij stond stijf van de zenuwen."

"Met deze jongen gaat het nog drie tot zes maanden duren voordat hij iemand is, ook in de kleedkamer", verwacht Van der Gijp. "Ze hadden niet twaalf van dit soort jongens moeten halen, maar drie, van clubs als FC St. Pauli. En dan vijf van wie je weet dat ze er meteen staan, zoals Noa Lang. Lang weet tenminste van zichzelf dat hij het niveau aan kan, een Mikautadze niet."

Video: René van der Gijp reageert op de terugkeer van Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal.