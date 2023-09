Er lukt heel weinig bij Feyenoord tegen Celtic, maar dan doet Calvin Stengs vlak voor rust iets verrassends

Feyenoord heeft dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Celtic in de Champions League op een geweldig moment de score geopend. De Rotterdammers hadden in de eerste helft hun handen vol aan de Schotten, maar gaan alsnog met een voorsprong de kleedkamer in. , die een erg ongelukkige eerste helft speelde, schoot in de blessuretijd raak uit een vrije trap. De aanvallende middenvelder mag Celtic-doelman Joe Hart bedanken, want hij zag er niet best uit.