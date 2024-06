Nagelsmann ziet middenvelder met ziekte afhaken, CL-finalist opgeroepen als vervanger

zet een streep door het Europees Kampioenschap. De Duitser kampt met een terugkerende amandelontsteking, waardoor Julian Nagelsmann geen beroep op hem kan doen tijdens het toernooi. Borussia Dortmund-middenvelder is opgeroepen als vervanger.

Dinsdag kwam al naar buiten dat Pavlovic hoe dan ook de openingswedstrijd van Duitsland tegen Schotland van aanstaande vrijdag moest laten schieten. Ook zijn deelname aan de rest van het toernooi stond al op de tocht. Woensdagmiddag meldt zijn bondscoach dat de middenvelder van Bayern München het hele toernooi niet in actie kan komen.

Omdat het toernooi in eigen land nog niet van start was gegaan, kreeg Nagelsmann nog de kans om een vervangende speler op te roepen. Op de persconferentie van woensdag bevestigde de bondscoach dat hij heeft gekozen voor Can, controlerende middenvelder en aanvoerder van verliezend Champions League-finalist Borussia Dortmund.

“We wilden nog een nummer zes in het team en hebben daarom gekozen Emre Can op te roepen”, gaf Nagelsmann aan tijdens de persconferentie. “Hij was direct enthousiast en bereid bij het team aan te sluiten. We wilden nog een speler in het team die al veel wedstrijden heeft gespeeld, die weet hoe het is om met de druk om te gaan. Hij voldoet aan dat profiel.”

