Duitse middenvelder mist openingswedstrijd tegen Schotland, ook andere duels in gevaar

Duitse bondscoach Julian Nagelsmann kan vrijdag tijdens de openingswedstrijd van het EK tegen Schotland geen beroep doen op . De middenvelder van Bayern München heeft te maken met een terugkerende amandelontsteking.

Op maandag kwamen Tz-journalisten Manuel Bonke en Philipp Kessler naar buiten met het nieuws dat Pavlovic erover nadenkt zijn amandelen te laten verwijderen. Op die manier zou hij eindelijk van de problemen die de terugkerende ontsteking hem geeft af zijn. In maart moest hij ook al verstek laten gaan bij voor zijn mogelijke debuut bij de Duitse nationale ploeg met dezelfde ontsteking.

“Misschien moet ik ze laten verwijderen, want ik heb nu twee of drie keer een ontsteking gehad en het brengt me iedere keer fysiek achteruit”, gaf Pavlovic aan. “Het is heel vervelend. Ik kan de operatie niet tijdens het seizoen laten doen, want dan lig ik er helemaal uit. Ik zal er waarschijnlijk mijn vakantie voor moeten opofferen. Dat is nu belangrijker. Ik wil niet opnieuw ziek worden en er twee of drie weken uit liggen.”

Dinsdag maakte de Duitse voetbalbond bekend dat Pavlovic geen deel kon nemen aan de training door ‘een infectie’. Die ontsteking laat hem dus ook de openingswedstrijd van het toernooi in eigen land missen. Volgens Florian Plettenberg van het Duitse Sky hoopt de middenvelder na het duel van vrijdag weer aan te sluiten bij de nationale ploeg, maar dat zal afhangen van zijn herstel. Het is op dit moment nog niet duidelijk of Pavlovic überhaupt in actie kan komen tijdens het toernooi.

