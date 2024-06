‘Overbodige’ Kuip-deal zorgt voor verbazing: ‘Informatievoorziening rondom deze deal is bijzonder slordig’

De deal tussen gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord om voor een bedrag van twaalf miljoen euro geen concerten meer te houden, is overbodig. Experts hebben aan het Algemeen Dagblad laten weten dat woningbouw in de omgeving helemaal niet wordt belemmerd door concerten in De Kuip.

Halverwege april kwam naar buiten dat het stadionbestuur van De Kuip en gemeente Rotterdam een deal hebben gesloten waardoor er in ruil voor een bedrag van twaalf miljoen euro vanaf 2026 geen popconcerten meer worden georganiseerd in de thuishaven van Feyenoord. De reden daarvoor is de geplande woningbouw in de omgeving van het stadion. “Als in het stadion nog concerten zouden worden gehouden in de toekomst, zou in die woningen dure geluidsisolatie verplicht zijn. In de nieuwe milieuvergunning zullen de geluidseisen daarom zo worden aangepast dat concerten vanaf 2026 niet meer mogelijk zijn”, schreef het AD destijds. Feyenoord liet een week na het besluit weten boos te zijn niet te zijn meegenomen in de besluitvorming.

Artikel gaat verder onder video

Nu blijkt dus dat dit standpunt van de gemeente Rotterdam niet klopt, zo laten experts van Informatiepunt Leefomgeving weten aan de krant. Ze geven aan dat de gemeente bevoegd is om een uitzondering te maken op de wettelijke geluidseisen voor een woning. “Zolang deze festiviteiten maximaal twaalf etmalen per jaar voorkomen. En dat kan betrekking hebben op een concert in een stadion”, geeft een woordvoerder van de organisatie aan.

Volgens gemeenteraadslid Dennis Tak van de PvdA is de gang van zaken ‘frappant’. “In Rotterdam is de suggestie gewekt dat de geluidsregels zeer rigide zijn, en dat we daarom moeten tekenen bij het kruisje. Blijkbaar ligt het veel genuanceerder. De informatievoorziening rondom deze Kuip-deal is bijzonder slordig, laat ik het zo zeggen.” Ook in Eindhoven vinden regelmatig concerten plaats in het stadion van PSV, maar daar worden wel gewoon woningen gebouwd rondom het stadion. “En zeg niet dat Eindhoven hier lichtzinnig mee omgaat. Nee, ze maken gewoon een andere risicoafweging.” Volgens Tak had Rotterdam die twaalf miljoen euro beter anders kunnen gebruiken. “Daar kunnen we in Rotterdam een hoop betaalbare huizen voor bouwen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord is concreet en meldt zich bij mogelijke vervanger voor Mats Wieffer of Ramiz Zerrouki

Feyenoord heeft zich officieel gemeld bij Chris-Kévin Nadje, een verdedigende middenvelder van FC Versailles.