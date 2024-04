Feyenoord boos op stadionbestuur: ‘Daar is het laatste woord nog niet over gesproken’

Dennis te Kloese is niet te spreken over de manier waarop is besloten in de toekomst geen concerten meer te organiseren in De Kuip. Feyenoord is in deze beslissing namelijk niet gehoord, laat de algemeen directeur van de Rotterdammers weten tegenover RTV Rijnmond.

Vorige week werd bekend dat er vanaf 2026 geen concerten meer worden gehouden in De Kuip. De gemeente Rotterdam wil namelijk woningen bouwen rondom het stadion, waardoor concerten niet meer mogelijk zijn. Stadion Feijenoord krijgt hiervoor een vergoeding van bijna twaalf miljoen euro, zo kwam woensdag naar buiten.

Feyenoord is niet gehoord over deze beslissing, tot onvrede van Te Kloese. “We zijn inderdaad erg ontstemd over het feit dat er werd medegedeeld dat er een aantal dingen met de gemeente geregeld zijn waarin wij als huurder van het stadion niet zijn gekend en waarin wij zeker meegenomen hadden moeten worden”, geeft hij aan tegenover RTV Rijnmond. “Wij hadden daarin een rol kunnen spelen ten behoeve van Feyenoord. Wat dat betreft is daar het laatste woord zeker nog niet over gesproken. Daar moeten we nog eens over zitten. We willen dit vandaag de blije stemming (vanwege de bekerwinst, red.) niet laten drukken, maar dat we ontstemd zijn, mag wel duidelijk zijn.”

Waarom Feyenoord niet is meegenomen in de beslissing door Stadion Feijenoord, durft Te Kloese niet te zeggen. “Daar zullen ze hun eigen redenen voor moeten hebben en daar moeten wij ook over geïnformeerd worden”, gaat hij verder. “Wij hebben daarin niet het vertrouwen gekregen om meegenomen te worden, om mee te denken. Ik denk dat Feyenoord een unieke positie bekleedt binnen de stad. Maar zeker ook binnen het stadion, als enige bespeler. Ik denk dat wij veel beter en op een veel opener manier gekend hadden moeten worden.”

