Verweij ziet gedreven sterkhouder Oranje: ‘Heb echt hele hoge verwachtingen van hem’

Het Europees Kampioenschap in Duitsland gaat het toernooi worden van . Tenminste, dat is verwachting van Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf ziet dat de aanvaller enorm gedreven en fit is.

“Ik heb echt hele hoge verwachtingen van Memphis Depay”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Enerzijds omdat hij gewoon niet een heel seizoen volle bak heeft moeten gaan. Daar kun je over discussiëren of het een voordeel of een nadeel is. Maar ook omdat hij op zoek moet naar een club, dat stipte Koeman eerder ook al aan. Ik vind dat hij een gigantisch gedreven indruk maakt. Hij is ook afgevallen, wat fitter. Ik ben wel heel benieuwd naar wat hij dit toernooi gaat doen.”

Valentijn Driessen stipt een andere naam aan. “Ik denk dat Ian Maatsen de grote verrassing wordt”, stelt hij. Dat is opvallend, aangezien de journalist dinsdag in een video Joey Veerman en Jerdy Schouten nog noemde als verrassingen. “Hij is een speler die je eigenlijk nog niet in je groep had. Het was normaal gesproken natuurlijk Quilindschy Hartman die daar zou spelen, maar hij had niet voor zo’n type speler gekozen. Maar hij was wel een meerwaarde voor je elftal. Iemand die aan de linkerkant die meters kan afleggen, die had je nog niet. Aké kan het wel, maar die vind ik beter in de controle dan in de aanvallende gedeelten van het veld. Wellicht dat Maatsen de verrassing kan zijn van het toernooi.”

