Ex-Ajacied Lorenzo Ebecilio neemt drastisch besluit op 31-jarige leeftijd

Lorenzo Ebecilio (31) heeft bekendgemaakt dat hij zijn carrière als profvoetballer heeft beëindigd. In de ESPN-podcast Fresia & Milan parkeren de bus licht de voormalig Ajacied zijn beslissing toe.

In december 2010 mocht Ebecilio zijn debuut maken in de hoofdmacht van Ajax, de club waar hij het grootste deel van de jeugdopleiding doorliep. Onder toenmalig trainer Frank de Boer zou hij uiteindelijk tot 52 wedstrijden in Ajax 1 komen, waarin hij elf keer scoorde en zes keer de assist leverde bij een treffer van een ploeggenoot. Een vaste basisplaats zat er echter niet in, waarna Ebecilio in de winter van 2013 besloot zijn geluk te gaan beproeven bij het Oekraïense Metalurg Donetsk.

Het betekende het startschot voor een zwerftocht die Ebecilio onder meer langs Azerbeidzjan, Rusland, Cyprus en Japan zou leiden. In de zomer van 2022 dook de aanvallende middenvelder op bij FC Emmen, waar hij de voorbereiding meedraaide maar het uiteindelijk niet op een contract zou uitlopen. "De jongens dachten: het komt wel goed, je komt er straks wel bij", vertelt Ebecilio. "Dat gevoel had ik ook wel, ook omdat ik wel echt mijn best deed. Maar ik kwam van de tweede divisie op Cyprus, twee keer trainen in de week en even lekker je wedstrijdje spelen. Maar in Emmen was dat twee keer trainen per dag en dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Van een contract in Drenthe kwam het dus uiteindelijk niet, waarna Ebecilio nog wel even meedeed bij de amateurs van DHSC, de club van Wesley Sneijder. Toch was die stap terug te groot voor Ebecilio: "Het gevoel was er niet meer. Om echt nog je best te doen, om steeds mijn bed uit te komen." Daarmee is dus een einde gekomen aan de voetballoopbaan van Ebecilio, die twee keer uitkwam voor Jong Oranje.