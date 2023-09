Fabrizio Romano: Ajax-scouts laten oog vallen op 23-jarige Uruguayaanse rechstbuiten

Ajax blijft zich op de transfermarkt richten op spelers van buitenaf. De inmiddels ontslagen Sven Mislintat baarde in de afgelopen transferwindow opzien door de ene na de andere buitenlandse speler naar Amsterdam te halen, waarbij het nog maar de vraag is of zij de kwaliteiten hebben om te slagen in de Johan Cruijff ArenA. krijgt die kans wellicht in de toekomst. Volgens Fabrizio Romano houden Ajax-scouts de aanvaller van Orlando City in de gaten.

Dat de Amsterdammers hun oog hebben laten vallen op Torres, is niet zo vreemd. In de huidige selectie van trainer Maurice Steijn ontbreekt momenteel een échte rechtsbuiten. Ajax nam vorige maand afscheid van Mohammed Kudus en liet Francisco Conceição op huurbasis terugkeren naar FC Porto. De Portugezen bedongen een optie tot koop, waardoor de kans groot is dat Conceição zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld. Een vervanger voor Kudus en de Portugees kwam er niet, waardoor het voor Steijn puzzelen is op de rechterflank. Op die positie maakten onder meer Carlos Forbs en Chuba Akpom al hun opwachting. In De Klassieker tegen Feyenoord was het de beurt aan Steven Berghuis.

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad liet eerder deze week al zijn licht schijnen over de komende transferperiode in Amsterdam. Hij denkt dat de Amsterdammers zich weleens zouden kunnen versterken met een rechtsbuiten. Een dag later komt Romano met de naam van Torres op de proppen. De Uruguayaan (23) staat momenteel onder contract bij Orlando City, dat anderhalf jaar geleden nog bijna zeven miljoen betaalde aan Peñarol (Uruguay) om hem naar de Verenigde Staten te halen. Het huwelijk tussen Orlando City en Torres is vooralsnog een succes. De rechtsbuiten was in 73 wedstrijden goed voor 25 doelpunten en dertien assists. Dit seizoen scoorde hij twaalf keer in 27 duels.

Volgens Romano staat Torres op de lijst van de Ajax-scouting met ‘gewaardeerde spelers’. De club moet echter eerst de interne posities invullen voordat er een beslissing kan worden genomen over de eventuele komst van Torres. Ajax zette afgelopen zondag Mislintat op straat en zit daardoor zonder technisch directeur.