FC Barcelona ziet Frenkie wegvallen, maar komt in bizarre remontada twee 'Eredivisie-doelpunten' te boven

FC Barcelona heeft in het laatste kwartier een pijnlijke nederlaag voorkomen in LaLiga. Nadat Anastasios Douvikas een kwartier voor tijd de 0-2 aantekende voor Celta de Vigo, bij wie eerder ook Strand Larsen had gescoord, leek het compleet mis te gaan voor de Catalaanse grootmacht. Dankzij twee doelpunten van Robert Lewandowski en een goal van João Cancelo binnen zeven minuten werd een nederlaag uiteindelijk nog voorkomen: 3-2.

FC Barcelona was nog ongeslagen in LaLiga en won de laatst vijf officiële wedstrijden allemaal, waarbij de teller qua doelpunten voor op achttien stond. De laatste twee duels won de ploeg van Xavi zelfs met 5-0, dus toen Celta de Vigo zaterdagavond op bezoek kwam in het Olympisch Stadion in Catalonië, verwachtte iedereen een monsteruitslag.

Maar lang leek niets erop dat het een fijne avond zou worden voor FC Barcelona. Lucas de la Torre (voormalig Heracles Almelo) ging na een kleine twintig minuten goed door, waardoor Strand Larsen met de binnenkant van de voet Marc André Ter Stegen kon passeren. Op dat moment had Frenkie al een tik gehad tegen zijn enkel en mogelijk achillespees na een duel met Jonathan Bamba, waardoor hij zich uiteindelijk na een half uur moest laten wisselen.

Zonder Frenkie speelde FC Barcelona relatief weinig kansen bij elkaar en waren de grootste kansen zelfs voor de bezoekers waren in de eerste helft, bij wie Iago Aspas de grote uitblinker was. Hij stond ook aan de basis van de 0-2 van Celta de Vigo een kwartier voor tijd, op het moment dat FC Barcelona langzaam wel de overhand kreeg in het duel. In de counter kwam de bal echter voor de voeten van Douvikas, die met zijn eerste balcontact de tweede treffer aantekende.

Comeback via João en João

Direct na de tweede goal van de bezoekers deed Robert Lewandowski direct iets terug uit een heerlijk wippertje van João Félix, die sterk begonnen is aan zijn periode in Catalonië. Bij de gasten was uitblinker Aspas gewisseld en ook de andere last minute zomeraanwinst liet zich zien: João Cancelo - die in de eerste helft ontsnapte aan een tegentreffer na duur balverlies - gaf de tweede assist op Lewandowski.

Daarmee was de voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen en was het wachten op de derde treffer van FC Barcelona, die ook op naam van Cancelo kwam. Uit een werkelijk geweldige pass met de binnenkant van de voet van Gavi, de man die Frenkie was komen vervangen, werkte de Portugees van dichtbij binnen. Zodoende neemt Xavi met zijn elftal de koppositie op doelsaldo weer over van Girona, maar daar zag het er 75 minuten totaal niet naar uit zaterdagavond.

