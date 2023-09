Feyenoord-fans voor de tv krijgen goed nieuws voor treffen met Celtic

Feyenoord keert dinsdagavond terug in de groepsfase van de Champions League. De Kuip zit volledig volgeladen voor de ontmoeting met Celtic, maar ook de tv-kijker kan zich verheugen op het fraaie affiche. Voor de tv-camera’s zijn de netten namelijk weggehaald.

Anders dan in de Eredivisie is het van de UEFA verboden om netten op te hangen voor de camera’s en dus moesten die sowieso worden verwijderd voor de drie groepsduels in De Kuip van het miljardenbal. Tijdens de drie Champions League-thuiswedstrijden kiest Feyenoord er daarom uit voorzorg voor om Vak Z te sluiten.

Op die manier hoopt het onrust vanaf de kant zonder netten te voorkomen, door een deel van de Olympiazijde leeg te laten. Bij nieuwe acties waarbij de regels overtreden worden, moet Feyenoord vrezen voor een wedstrijd zonder publiek of torenhoge boetes van de UEFA. Het stadion is derhalve niet volledig uitverkocht, maar voor de thuisfans is het zicht wel goed.

In Nederland hangen de netten er wel, omdat het wel toegestaan is door de KNVB. Algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigde recentelijk nog dat die voorlopig ook nog niet zullen verdwijnen. “Wij willen die onderbrekingen en eventuele boetes niet riskeren”, zei hij bij ESPN. Wel riep hij op om de geldende afspraken in Nederland wat betreft de stakingen nog eens goed onder de loep te nemen.