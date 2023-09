'Feyenoord is de favoriet, dat heb ik nog nooit meegemaakt'

Zondagmiddag om 14:30 is het weer tijd voor de meest beladen wedstrijd van Nederland: De Klassieker. Feyenoord gaat als favoriet naar de Johan Cruijff ArenA met de hoop dat het Ajax voor de tweede keer op rij kan verslaan in zijn eigen achtertuin. Maar gaat het wel zo makkelijk en hoe leven de fans eigenlijk toe naar deze wedstrijd? FCUpdate sprak met twee seizoenskaarthouders van de eeuwige aartsrivalen.

Daan (24) is sinds kleins af aan al Feyenoord-fan en gaat zijn vierde seizoen in als seizoenskaarthouder, maar heeft niet vaak met zo veel vertrouwen toegeleefd naar een Klassieker. "Ik ben ontzettend blij dat Ajax een ploeg zonder vertrouwen is. Ik heb gekeken naar FC Twente – Ajax afgelopen zondag, daar zag ik Michel Vlap als een soort hangende linksbuiten Ajax helemaal kapot spelen. Na die wedstrijd hoorde ik Steijn zeggen dat hij de speelwijze van Vlap had verwacht. Maar dan nog kon hij er niks tegen doen. Ik mag denk ik wel zeggen dat Arne Slot tactisch beter is dan FC Twente-trainer Joseph Oosting, dus ik ben benieuwd hoe hij gebruik gaat maken van de mankementen bij Ajax."

© Daan na het behaalde kampioenschap vorig jaar.

Lars (26) rolde op een wat latere leeftijd de voetbalwereld in, maar toen hij voor het eerst naar de ArenA ging, was hij meteen verkocht. "Ik kon mijn seizoenskaart met veel geluk kopen. Na het jaar dat wij de Europa League finale haalden, kwam er een handvol plekken vrij, daar wist ik er eentje van te krijgen. Daarvoor kocht ik heel vaak losse kaartjes, maar ik ben nog steeds heel blij dat het mij toen gelukt is."

De docent uit Zwolle leeft alleen met een stuk minder vertrouwen toe naar de wedstrijd der wedstrijden, ondanks dat hij er wel veel zin in heeft. "Het heeft wat raars. Maar ondanks dat wij geen favoriet zijn dit jaar, iets wat ik niet vaak meemaak, heb ik eigenlijk altijd wel zin om naar Ajax te gaan. Het is een cliché, maar de ArenA is eigenlijk mijn tweede huis. Het voelt dus altijd als thuiskomen."

© Lars bij het kampioenschap van Ajax in 2022.

Lars zit op zijn vaste stek in de Johan Cruijff ArenA, maar baalt er wel van dat er geen Feyenoord-publiek aanwezig is. "Natuurlijk is het wel leuk dat je alleen maar Ajacieden om je heen hebt en alleen maar Ajax-liederen hoort, maar uitpubliek zorgt toch voor een stukje extra beleving van de wedstrijd." Daan kijkt de wedstrijd vanuit Alicante, waar hij geniet van een welverdiende vakantie.

Favoriet

Wie de favoriet is voor de beladen Klassieker mag duidelijk zijn: de Rotterdammers hebben de beste papieren om te winnen in Amsterdam. Lars: "Ik verwacht een lastige pot. Ik wil zeggen dat we hem kunnen pakken, maar ik ben er heel huiverig voor." Daan: "Ik kijk er echt wel naar uit in een tactisch steekspel, terwijl Feyenoord de favoriet is. Steijn is een sympathieke man, maar dit gaat hem ver boven de pet. Ik verwacht een 1-4 overwinning. Misschien wat geflatteerd, maar ik heb vertrouwen in Feyenoord."

"Daarnaast, Ajax mag dan uit vorm zijn maar ze hebben wel de individuele kwaliteiten om uit het niets een goal te kunnen maken. We hebben 17 goals gemaakt in de laatste drie duels in de Eredivisie, maar kregen ook uit drie schoten op doel drie goals tegen. Dus het wordt in ieder geval een leuke wedstrijd, en je kan alvast opschrijven dat Quilindschy Hartman een gele prent pakt en een assist geeft."

Lars is hoopvol, maar dat heeft vooral met bijgeloof te maken. "Ik denk wel dat Feyenoord in staat is om opnieuw van ons te winnen, maar ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om een Rotterdamse overwinning te voorspellen. Dus ik ga voor 3-2, en een hele vermakelijke wedstrijd."

Zondagmiddag rond 16:30 uur weten we wie van de twee er gelijk heeft, of Feyenoord ongeslagen blijft dit seizoen, of Maurice Steijn meer ademruimte krijgt bij Ajax en of de Rotterdammers twee keer op rij kunnen winnen in de hoofdstad.