Feyenoord gaat de wereld over met hilarische video: liefst 10,7 miljoen views

Feyenoord beleeft veel lol aan het doelpunt van Yankuba Minteh in de wedstrijd tegen FC Utrecht van vorige week zondag. Een TikTok-video van Feyenoord, waarop het doelpunt te zien is, is inmiddels liefst 10,7 miljoen keer bekeken en 434.000 keer geliket.

"Wait for it… 🤣👋", schrijft Feyenoord bij de video, waarop te zien is dat Minteh eerst doelman Vasilios Barkas omspeelt en vervolgens ook verdediger Mark van der Maarel het bos in stuurt, om daarna de 1-5 te maken. De gefrustreerde Van der Maarel schiet de bal in de richting van Minteh. De oneerbiedige muziek die in de video wordt gebruikt is met name bekend van de sketches bij het Amerikaanse programma Saturday Night Live.

Artikel gaat verder onder video

Minteh gaf zelf overigens al uitleg over zijn doelpunt. Hij wilde Van der Maarel niet provoceren, gaf hij aan bij het clubkanaal. "Ik dacht dat de verdediger nog een sliding kon maken als ik meteen zou schieten. Dan was die bal er misschien niet in gegaan. Ik wist dat de verdediger nu door moest rennen tot het doel. Hij komt niet naar me toe want dan weet hij dat ik hem voorbij ga. Toen ik hem voorbij zag gaan en besloot ik toch te schieten."

Met 10,7 miljoen views is de video een van de best bekeken TikTok-video's van Feyenoord ooit. Slechts twee video's van Feyenoord werden beter bekeken. Die komen allebei voort uit het duel met FC Twente op 29 januari (1-1). Een video over de veelbesproken handsbal van Robin Pröpper genereerde 11,6 miljoen views; het moment waarop Justin Bijlow een extra bal het veld op gooide werd liefst 90,9 miljoen keer bekeken.