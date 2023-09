Yankuba Minteh geeft tekst en uitleg bij veelbesproken doelpunt namens Feyenoord

Yankuba Minteh maakte zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht zijn eerste doelpunt namens Feyenoord. De aanvaller zorgde in blessuretijd op opvallende wijze voor het slotakkoord namens de Rotterdammers: 1-5. Na afloop gaf de talentvolle vleugelspeler tekst en uitleg bij zijn treffer.

Minteh ging doelman Vasilios Barkas voorbij en kon de bal in een leeg doel schuiven. Toch besloot hij om Mark van der Maarel nog even uit te kappen. "Ik nam mijn tijd", vertelde Minteh via de clubkanalen van Feyenoord. "Ik dacht dat de verdediger nog een sliding kon maken als ik meteen zou schieten. Dan was die bal er misschien niet in gegaan. Ik wist dat de verdediger nu door moest rennen tot het doel. Hij komt niet naar me toe want dan weet hij dat ik hem voorbij ga. Toen ik hem voorbij zag gaan en besloot ik toch te schieten."

Na zijn doelpunt vierde Minteh zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst uitbundig met de supporters. "Dat was geweldig, dit was mijn eerste doelpunt. De manier waarop de fans aan het juichen waren vond ik echt geweldig. De steun van de fans is fantastisch. Ik moet mijn teamgenoten ook bedanken. Zonder hen kan ik niet scoren. Ik hoop nog meer doelpunten te kunnen maken om de fans blij te maken." Minteh speelde tot op heden al vijf wedstrijden voor Feyenoord, dat hem dit seizoen huurt van Newcastle United.

Van der Maarel kon op zijn beurt niet zo lachen om het opvallende doelpunt van Minteh. De routinier van Utrecht schopte de bal uit boosheid hard richting de juichende Minteh. Van der Maarel raakte zijn tegenstander overigens niet, maar de beelden gingen wel viraal. Minteh zal na de dikke overwinning op Utrecht hopen op meer speeltijd tijdens de volgende speelronde. Na de interlandperiode speelt Feyenoord een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.