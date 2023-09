Feyenoorders kijken met stijgende verbazing naar oud-speler: 'Gaat de club heel veel geld opleveren'

Robert Bozenik heeft zijn draai na zijn definitieve vertrek bij Feyenoord helemaal gevonden in Portugal. De aanvaller, die mislukte in Rotterdam, is met Boavista de koploper in de Portugese competitie en heeft al vijf doelpunten gemaakt.

Afgelopen zomer ruilde Bozenik Feyenoord definitief in voor Boavista en dat blijkt voor de aanvalsleider een goede zet te zijn geweest. De 23-jarige spits presteert uitstekend in Portugal en is momenteel topscorer van de competitie. Maandagavond was de oud-Feyenoorder opnieuw twee keer trefzeker en scoorde hij onder meer een zeer fraaie goal.

Bekijk hieronder de treffer van Bozenik tegen Chaves

Artikel gaat verder onder video

Feyenoorders zullen niet weten wat ze zien, want Bozenik wist in Rotterdam-Zuid niet door te breken. Hij werd voor vier miljoen euro als een grote belofte gehaald door de toenmalig directeur Frank Arnesen, maar al snel bleek dat het niet een speler was die Feyenoorder sterker maakte. Bozenik maakt Boavista wel een stuk sterker, zo concludeert het Portugese medium A Bola: "Een geweldig optreden met geweldige goals. Zijn supporters bekijken hem met ontzag. De jonge Slowaak is een serieuze speler geworden. Hij gaat de club heel veel geld opleveren."

Toch kunnen de Rotterdammers in de toekomst nog volop profiteren van de goede prestaties van Bozenik, want Dennis te Kloese heeft een doorverkooppercentage opgenomen in de deal met de koploper van Portugal. Als de Slowaak in de toekomst wordt doorverkocht door Boavista, zal er twintig procent van de netto winst naar De Kuip gaan.