Frustraties bij Klopp voorafgaand aan mogelijk Liverpool-debuut Gravenberch: 'This is a joke'

Ryan Gravenberch kan zaterdagmiddag zijn debuut maken voor Liverpool. The Reds nemen het al om 12.30 uur Engelse tijd op tegen Wolverhampton Wanderers, dat een thuiswedstrijd speelt op Molineux. Trainer Jürgen Klopp baalt van het aanvangstijdstip.

Sinds de Duitser in oktober 2015 aan de slag ging bij Liverpool werd hij al twaalf keer eerder 'veroordeeld' tot het spelen van de lunchwedstrijd op zaterdag. Opvallend: "Dat is minstens twee keer zo vaak als de andere topclubs, Tottenham Hotspur en Chelsea staan beiden op zes keer", becijfert The Times, die de aanvangstijden vergeleek.

"This is a joke" (dit is een grap), zegt de Duitse oefenmeester er zelf over. "We hebben spelers die in Zuid-Amerika zaten. Ik heb ze nog helemaal niet gezien en moeten binnen 24 uur alweer een wedstrijd spelen", vervolgt de trainer. "Het probleem is een gebrek aan hersteltijd", legt Klopp uit. "Er zijn nog vier interlandbreaks tot maart. Na twee daarvan hebben we een wedstrijd om 12.30 uur. En als ik er wat van zeg, klinkt het overal: 'Hij begint weer te zeuren'."

Tegen de Wolves zou Gravenberch zijn eerste minuten in het rood van Liverpool kunnen gaan maken. De Nederlander kwam op Deadline Day alsnog over van Bayern München, waar hij te weinig aan spelen toekwam. Gravenberch liet - tot ontsteltenis van velen - een oproep voor Jong Oranje schieten om te kunnen acclimatiseren. De afgelopen weken werd hij aan dezelfde 'spoedcursus' onderworpen die Cody Gakpo een half jaar geleden doorliep om zich zo snel mogelijk te kunnen aanpassen aan zijn nieuwe club en de werkwijze van Klopp.

Mocht het tot een debuut komen voor Gravenberch, dan zal dat als invaller moeten gebeuren. Klopp kiest op Molineux voor een driemansmiddenveld met Alexis Mac Allister, Curtis Jones en Dominik Szoboszlai. Cody Gakpo heeft wel een basisplaats. Virgil van Dijk ontbreekt: de aanvoerder van het Nederlands elftal is geschorst vanwege de rode kaart die hij ontving in het met 1-2 gewonnen uitduel met Newcastle United voor de interlandbreak. Bij absentie van Van Dijk gunt Klopp de jonge Jarell Quansah (20) zijn debuut als basisspeler. De Engelse verdediger viel eerder in tegen Newcastle en Aston Villa.