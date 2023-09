Geen Ajax-rentree voor El Ghazi: 'Transfervrije aanvaller op weg naar hekkensluiter in topcompetitie'

(28) lijkt een nieuwe club te hebben gevonden. De buitenspeler vertrok afgelopen zomer bij PSV, dat zijn contract verscheurde, en hield de afgelopen tijd zijn conditie op peil bij zijn oude club Ajax. Hoewel de Amsterdammers recentelijk het advies kregen hem opnieuw in te lijven, lijkt El Ghazi op weg naar het Duitse FSV Mainz 05.

Dat meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg althans op X. De doorgaans goed ingevoerde transferspecialist van Sky schrijft op X dat El Ghazi 'dichtbij' een overeenkomst met de huidige hekkensluiter van de Bundesliga is, dat hem transfervrij kan inlijven.

Ajax kreeg recent van Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij nog het advies om El Ghazi een contract aan te bieden. "Als je geen echte rechtsbuiten in je selectie hebt, dan kun je er volgens mij beter mee verlegen zitten dan om verlegen. Het is een uitgelezen kans, dus ik zou El Ghazi altijd binnenhalen" sprak Verweij vorige week nog in de podcast Kick Off.

Excl. News: Anwar El Ghazi is close to join @1FSVMainz05 as a free agent! @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/Zf850hdf6d — Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 21, 2023

Met de komst van El Ghazi hoopt Mainz de rode lantaarn in de Bundesliga snel over te kunnen dragen aan een andere club. Tot dusverre pakte het elftal van trainer Bo Svensson slechts één enkel punt uit de eerste vier speelronden. Op de tweede speeldag gebeurde dat thuis tegen Eintracht Frankfurt; de andere drie duels leverden nederlagen op tegen Union Berlin (4-1), Werder Bremen (4-0) en VfB Stuttgart (1-3).

Het nieuws van Plettenberg wordt even later bevestigd door het onvermijdelijke 'Here we go!' van Fabrizio Romano. De Italiaanse transfergoeroe heeft bovendien nieuwe details boven tafel weten te krijgen. "Deal done - vandaag medische keuring", schrijft Romano op X. "Ik begrijp dat hij een contract tot juni 2024 tekent met een optie om te verlengen tot medio 2025", onthult hij bovendien de contractduur.