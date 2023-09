Dé uitblinker bij PSV dit seizoen? 'Hij is verreweg de belangrijkste speler'

PSV maakt veel indruk op de Nederlandse velden. De Eindhovenaren haalden Noa Lang, Jerdy Schouten, Ricardo Pepi en vele anderen, terwijl ook Luuk de Jong volledig is opgeleefd. Mario Been ziet echter een andere speler als dé belangrijkste schakel: Joey Veerman.

“Elke keer als ik naar Veerman kijk, zie ik dingen die ik bij weinig middenvelders in het Nederlandse voetbal zie. Ja, bij Frenkie de Jong, maar die speelt bij FC Barcelona”, begon Mario Been zijn lofzang, ingezet door collega Hans Kraay jr., bij Goedemorgen Eredivisie. “Hij is voor mij verreweg de belangrijkste speler voor mij bij dit PSV op dit moment.”

Ook in het Nederlands elftal kan Veerman een grotere rol gaan spelen, denkt Been. “Je hebt veel de discussies rondom Oranje wie er naast Frenkie de Jong moet spelen. Moet Tijjani Reijnders naast hem staan? Of moet iemand anders naast hem staan? Maar Veerman kan er ook staan tegen B-landen. Zeker als je meer de bal hebt dan de tegenstander. (…) Bij Feyenoord heb je het gemis van een type Veerman op het middenveld, die het spel kan verdelen over veertig à vijftig meter.”

Top twee in Nederland

Been is sowieso onder de indruk van de hele selectie van PSV, waarin hij voorin ontzettend veel kwaliteit ziet. Achterin acht hij Feyenoord net wat stabieler. “Maar ik denk dat de selectie van Feyenoord en PSV er ver bovenuit steken dit seizoen. Ajax moeten we afwachten. Deze week gaat enorm veel vertellen voor Ajax. Maar ik denk dat er een groot verschil komt tussen de top twee en de rest, al moet ik AZ ook noemen. Maar ik denk dat er een groot verschil is.”