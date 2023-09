Gehuil van Kirsten van de Westeringh (Feyenoord) luid en duidelijk hoorbaar bij ESPN

Een zeer verdrietig moment voor Kirsten van de Westeringh in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord liep in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3 verlies) een op het eerste oog ernstige blessure uit. Het gehuil van Van de Westeringh dat volgde ging door merg en been en was luid en duidelijk te horen bij ESPN.

Van de Westeringh kreeg op slag van rust een onschuldig duwtje in de rug van een tegenstander en ging vervolgers naar de grond. De Feyenoorder kwam ongelukkig terecht en greep naar de rechterknie. Van de Westeringh barstte vrijwel meteen in tranen uit. Zij moest het veld meteen verlaten, al kon zij dat nog wel op eigen kracht.

De emoties bij Van de Westeringh kunnen vermoedelijk niet los worden gezien van haar verleden. De jonge middenvelder was eerder maandenlang uit de roulatie vanwege een knieblessure. Of zij daadwerkelijk opnieuw lang moet toekijken, is nog niet bekend.

De blessure van Van de Westeringh is vanaf 2 minuut 42 te zien. Haar gehuil is luid en duidelijk hoorbaar.