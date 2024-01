Feyenoord-fans komen met walgelijke reacties op transfernieuws bij vrouwenelftal

Meerdere supporters van Feyenoord laten zich van een slechte kant zien na de komst van een nieuwe speelster bij het vrouwenelftal. Feyenoord versterkte zich maandag met Japans international Toko Koga, waarop ongepaste reacties volgden.

Koga stelde zich voor in een video die op X werd gedeeld door het account van de vrouwentak van Feyenoord. Meerdere supporters heten haar welkom en wensen haar succes, maar anderen reageren door te verwijzen naar Aziatische stereotypes.

Artikel gaat verder onder video

"Suuuushiii jaja sushi sushi neee", schrijft een fan bijvoorbeeld. "Sambal Bij?", vraagt een andere Feyenoord-fan. Ook wordt gereageerd met 'ni hao' (een Chinese groet) en verwijst iemand op onsmakelijke wijze naar de atoombom op Hiroshima.

Alle fans met dergelijke reacties hebben verwijzingen naar Feyenoord of Rotterdam in hun gebruikersnaam. De reacties worden onder de aandacht gebracht door voetbalfan Gerard Postma, die schrijft: "We kunnen ook niet normaal doen in Nederland hè? Misselijke reacties op een video van de 18-jarige Toko Koga van het vrouwenteam van Feyenoord. Je ziet vaker zulke reacties (ook bij transfers elders) met betrekking tot Aziatische spelers. Bijna niemand die wat zegt. Alsof het normaal is. Bah."

Koga, achttien jaar, komt over van JFA Academy Fukushima en tekende in De Kuip een contract dat haar tot medio 2026 aan de club verbindt. Ze was vorig jaar januari al eens op stage bij Feyenoord. Vorige maand maakte de jonge speelster haar officieuze interlanddebuut voor Japan in een tweeluik met Brazilië.