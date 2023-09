Getafe presenteert Mason Greenwood, technisch directeur gaat direct in de fout

Mason Greenwood (21), het gevallen talent van Manchester United, is dinsdag gepresenteerd door zijn nieuwe club Getafe. De Engelsman speelde sinds januari 2021 geen enkele wedstrijd meer voor de club van Erik ten Hag omdat hij gearresteerd werd op verdenking van huiselijk geweld en verkrachting van zijn vriendin. Rubén Reyes, technisch directeur van Getafe, deed bij de presentatie een ietwat onhandige uitspraak over de zaak die tot het vertrek van de eenmalig Engels international zou leiden.

Manchester United zat tijdenlang in de maag met Greenwood, die enerzijds fantastisch kan voetballen maar zich aan de andere kant onmogelijk maakte bij (een deel van) het publiek en de bij de club minstens zo machtige sponsoren. Uiteindelijk werd de knoop na lang soebatten doorgehakt: een vertrek van Greenwood werd 'voor alle partijen' tot beste oplossing bestempeld. Nadat de speler al was gelinkt aan een overstap naar Italië, was het uiteindelijk Getafe dat toehapte.

"Hij komt over op huurbasis", legde Reyes dinsdag uit tegenover de verzamelde pers, "zónder optie tot koop." De club was geruime tijd bezig met de komst van de aanvaller: "We waren al langer in gesprek met zijn familie en zijn agent. ,We zijn echt opgewonden over zijn komst, we zijn erin geslaagd hem ervan te overtuigen dat hij ons kan vertrouwen." Over de reden dat Manchester United de talentvolle aanvaller wil laten gaan ging Reyes echter in de fout: "We hebben daar niets over te zeggen. De persoon die dat moest doen heeft dat al gedaan: de rechter", wordt de td geciteerd door Relevo.

In tegenstelling tot Reyes' bewering heeft Greenwood zich nooit voor de rechtbank hoeven te verantwoorden voor de feiten waarvan hij verdacht werd. In februari van dit jaar besloot het Engelse Openbaar Ministerie namelijk dat alle aanklachten kwamen te vervallen. Daarbij werd als reden onder meer aangevoerd dat 'een belangrijke getuige' zich terugtrok. Daarmee doelde het OM op het slachtoffer, Harriet Robson. Later die maand bleek het tweetal juist weer bij elkaar te zijn. Sterker nog; Greenwood en Robson deelden in juli het heugelijke nieuws dat hun eerste kind geboren was.