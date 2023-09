Giménez legt uit waarom hij kleedkamervideo Feyenoord verwijderde

Santiago Giménez plaatste zondag een video vanuit de kleedkamer van Feyenoord, waarop te zien was dat de spelers aan het zingen waren nadat de wedstrijd tegen Ajax was gestaakt. Die video verwijderde Giménez niet veel later. Bij ESPN legt hij woensdag uit waarom.

Giménez, die zondag twee doelpunten maakte en woensdag de eindstand op 0-4 bepaalde, zegt dat hij niet op de vingers werd getikt door trainer Arne Slot. “Hij heeft me er niks over gezegd, dat is de waarheid. Maar ik zei tegen mezelf dat we nog niet hadden gewonnen, dus moest ik de video verwijderen.”

Artikel gaat verder onder video

De Mexicaanse topscorer van de Eredivisie benadrukt dat Feyenoord zich nog niet rijk mocht rekenen, ondanks de ruime voorsprong. “We waren de 0-3 aan het vieren, maar we moesten nog 35 minuten spelen. Daarom heb ik de video verwijderd. Ik maakte een fout. We hadden nog niet gewonnen. Nu is de wedstrijd wel gespeeld.”