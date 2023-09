'Giovanni van Bronckhorst bindt strijd aan met Real Madrid-legende voor nieuwe trainersklus'

Giovanni van Bronckhorst zit sinds november 2022 werkloos thuis sinds zijn ontslag bij Rangers FC, maar is in beeld om de nieuwe trainer te worden van Villarreal, dat al na vier wedstrijden in het nieuwe seizoen afscheid nam van Quique Setién. Ook Real Madrid-legende Raúl wordt in verband gebracht met de vacante positie bij El Submarino Amarillo.

Volgens Relevo-journalist Matteo Moretto hoeft Van Bronckhorst niet te vrezen voor de concurrentie van Raúl, de huidige trainer van Real Madrid B zou 'andere plannen' hebben. Datzelfde geldt voor voormalig Spaans bondscoach en Sevilla-trainer Julen Lopetegui. Eerste keus Marcelo Gallardo (ex-River Plate) zou op zijn beurt een aanbieding van Villarreal naast zich neer hebben gelegd. Een kandidaat die wél hoge ogen gooit is José Rojo Martín, beter bekend als Pacheta. De Spanjaard zit sinds april van dit jaar zonder club nadat Real Valladollid hem aan de kant zette.

De inmiddels 48-jarige Van Bronckhorst begon zijn loopbaan als hoofdtrainer bij Feyenoord. In 2017 leidde hij de Rotterdammers naar de landstitel, ook won de club onder zijn bewind twee keer zowel de KNVB Beker als de Johan Cruijff Schaal. Daarna werkte Van Bronckhorst in China kortstondig bij Guangzhou R&F. Ook was hij werkzaam voor het Schotse Rangers FC. Dat avontuur was - ondanks het bereiken van de finale van de Europa League in zijn eerste halve seizoen - eveneens niet bijzonder succesvol. Op 21 november 2022 werd de Nederlander ontslagen door de grootmacht uit Glasgow.

FC Utrecht

Van Bronckhorst werd na het ontslag van Michael Silberbauer ook kortstondig in verband gebracht met een dienstverband bij FC Utrecht, helemaal omdat hij niet lang daarvoor bij Viaplay had laten weten open te staan voor een nieuwe uitdaging. Enkele dagen later maakte Van Bronckhorst zelf een einde aan de geruchten door in de studio van RTL7 duidelijk aan te geven dat zijn ambitie als trainer niet in Nederland ligt. De Domstedelingen hebben met Ron Jans inmiddels een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd.