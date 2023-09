Greenwood maakt rentree en valt direct op; eerste Man United-speler doorbreekt stilzwijgen op Instagram

Mason Greenwood heeft zijn eerste speelminuten gemaakt sinds 22 januari 2022. De aanvaller maakte als invaller zijn entree bij Getafe in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Osasuna.

Greenwood kwam in de 77ste minuut bij een 2-2 stand binnen de lijnen en was verantwoordelijk voor het verkrijgen van de corner waaruit in de 86ste minuut de beslissende 3-2 van Nemanja Maksimovic viel. Daardoor staat Getafe na vijf wedstrijden op de negende plek met zeven punten.

Eerste Man United-speler doorbreekt stilte

Op sociale media is veel aandacht voor de terugkeer van Greenwood. De Engelsman lag onder een vergrootglas nadat zijn vriendin Harriet Robson bewijs publiceerde van huiselijk geweld, maar die beschuldigingen trok ze in. Toch was er voor Greenwood geen (directe) toekomst bij Manchester United: hij wordt verhuurd aan Getafe. Amad Diallo doorbreekt als eerste Manchester United-speler de stilte door Greenwood openlijk toe te juichen via sociale media.

Benjamin Mendy maakt ook rentree

Greenwood is niet de enige speler die zondag zijn rentree beleefde na een lange afwezigheid. Ook Benjamin Mendy, vrijgesproken van alle aanklachten van verkrachting en aanranding, deed twintig minuten mee voor Lorient in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco (2-2) in de Ligue 1. Het was zijn eerste wedstrijd sinds 15 augustus 2021, toen voor Manchester City.

𝐆𝐨𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐥 Getafe! ⚽

Het stadion ontploft, want de thuisploeg scoort via Maksimovic in de 86ste minuut de 3-2! 😱



Kunnen ze nu wel de voorsprong behouden tot het eind? ↯#ZiggoSport #LaLiga #GetafeOsasuna pic.twitter.com/An3UKqVSaG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2023