Grond onder voeten van Erik ten Hag wordt heter na volgende pijnlijke nederlaag

Manchester United is zaterdag tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag verloor voor eigen publiek met 0-1 van Crystal Palace. Het was voor Manchester United de tweede opeenvolgende thuisnederlaag in competitieverband.

Het seizoen van Manchester United verloopt allesbehalve vlekkeloos. Tegen Crystal Palace werd alweer voor de vierde keer verloren in de Premier League. Waar The Red Devils twee weken geleden op eigen terrein alle hoeken van het veld te zien kregen tegen Brighton & Hove Albion (1-3), werd het publiek op Old Trafford zaterdag weer teleurgesteld.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de 25ste minuut gemaakt door Joachim Andersen. De oud-verdediger van FC Twente ramde de bal na een vrije trap van Eberechi Eze prachtig in de verre hoek. André Onana dook nog wel de goede kant op, maar kon de inzet van Andersen met geen mogelijkheid keren. Manchester United, dat de bal continu in bezit had, bleek aanvallend onmachtig en slaagde er in het restant van de wedstrijd niet in op gelijke hoogte te komen. Donny van de Beek kreeg als invaller nog een paar minuten speeltijd, maar hij kon het verschil niet maken.

Zo staat Manchester United na zeven wedstrijden op slechts negen punten. Ten Hag, die met de komst van onder meer Onana, Mason Mount, Sofyan Amrabat en Rasmus Højlund hoopte het gat met de absolute top te dichten, komt nog meer onder druk te staan. Komende dinsdag staat de volgende wedstrijd voor Manchester United op het programma. Galatasaray komt dan langs op Old Trafford.

Wolverhampton Wanderers - Manchester City 2-1

Manchester City is niet langer foutloos in de Premier League. Met Nathan Aké in de basis verloor de kampioen van Engeland met 2-1 van Wolverhampton Wanderers. Een eigen doelpunt van Rúben Dias werd na rust nog weggegumd door Julián Álvarez (vrije trap), maar Hee-chan Hwang bezorgde Wolves alsnog de zege door in twee instanties raak te schieten. Manchester City blijft ondanks de nederlaag de koploper van de Premier League.

Bournemouth - Arsenal 0-4

Arsenal had eigenlijk geen moment wat te duchten van Bournemouth, waar Justin Kluivert als basisspeler een klein uur meedeed. Het openingsdoelpunt kwam na zeven minuten voetballen van het hoofd van Bukayo Saka. De buitenspeler scoorde uit een rebound, nadat een kopbal van Gabriel Jesus het aluminium had geraakt: 0-1. Op slag van rust tekende Martin Ödegaard vanaf de strafschopstip voor de 0-2, nadat Eddie Nketiah in de zestien van Bournemouth was gevloerd. Kort na rust mocht het elftal van Mikel Arteta opnieuw aanleggen vanaf elf meter: Ödegaard verdiende een strafschop en gunde het Kai Havertz het om zijn eerste doelpunt in dienst van Arsenal te maken. Ben White bepaalde in blessuretijd de eindstand met een rake kopbal uit een vrije trap van Ödegaard.