Haller vergelijkt mislopen landstitel met diagnose teelbalkanker en doet een opmerkelijke uitspraak

Borussia Dortmund leek zich een paar maanden geleden voor het eerst sinds 2012 te kronen tot kampioen van Duitsland, maar moest op een dramatische slotdag alsnog z’n meerdere erkennen in Bayern München. Het mislopen van de landstitel deed veel pijn. De Ivoriaans-Franse spits miste in de laatste competitiewedstrijd tegen FSV Mainz 05 (2-2) een strafschop. Bij Haller kwam het gelijkspel harder aan dan zijn diagnose teelbalkanker.

Haller maakte in januari 2021 de overstap van West Ham United naar Ajax. De centrumspits, die in het verleden ook het shirt van FC Utrecht droeg, werd tweemaal landskampioen met Ajax en was uiterst productief in de Champions League. Mede dankzij zijn prestaties in het miljardenbal speelde hij zich in de kijker van Borussia Dortmund. Haller verruilde Ajax anderhalf jaar na zijn entree voor Borussia Dortmund. Niet lang na zijn transfer kreeg de spits te horen dat er een kwaadaardige tumor in zijn teelballen was gevonden.

Haller knokte zich terug en maakte begin dit kalenderjaar zijn rentree op de velden. Hij was in de tweede seizoenshelft goed op dreef en leek met Borussia Dortmund hard op weg naar de landstitel, maar op de laatste speeldag ging het mis tegen FSV Mainz 05. Borussia Dortmund was nog één zege verwijderd van het kampioenschap, maar kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Bayern München won wél en kroonde zich daardoor voor de tiende keer op rij tot landskampioen. “Het missen van de titel doet me meer pijn dan de diagnose kanker destijds”, wordt Haller door Kölner Stadt-Anzeiger geciteerd in een interview met Bild.

“Als je ziek bent, kun je er niets aan doen. Je moet het accepteren en er doorheen gaan”, verklaart Haller zijn opvallende uitspraak. “Maar we hadden de titel in eigen handen, we konden zelf alles beïnvloeden. Dan moet je pijnlijk accepteren dat je misschien fouten hebt gemaakt of verkeerde beslissingen hebt genomen.” Het ging voor Borussia Dortmund al vroeg mis tegen FSV Mainz 05. De bezoekers openden na vijftien minuten de score. Haller kreeg vier minuten later de kans om zijn ploeg op gelijke hoogte te schieten, maar hij miste vanaf elf meter. FSV Mainz 05 kwam nog voor rust op 0-2. Borussia Dortmund knokte zich nog wel terug tot 2-2, maar de landstitel bleef uit.

Haller heeft de knop inmiddels omgezet. “Je denkt na over wat je beter had kunnen doen. Maar vooral tijdens mijn ziekte heb ik geleerd om me niet zo door negatieve dingen te laten beïnvloeden”, aldus de doelpuntenmaker. Borussia Dortmund staat momenteel op de zesde plaats in de Bundesliga. De achterstand op koploper Bayern München is twee punten.