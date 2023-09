Daags na de nederlaag van Ajax tegen FC Twente zijn de kranten pessimistisch over het toekomstperspectief van de ploeg van Maurice Steijn. Met de wedstrijden tegen Olympique Marseille en Feyenoord voor de boeg wacht een cruciale week, zo schrijven de kranten, maar het is ‘momenteel moeilijk om de potentie van Ajax te zien’. Twente krijgt wel de nodige complimenten voor het vertoonde spel.

Zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad opent het sportkatern met een grote foto van Maurice Steijn en een vraag. Eerstgenoemde krant kiest toepasselijk voor een foto van een fluitende Steijn, met de tekst: ‘Kan Ajax nu al fluiten naar titel?’ Het AD vraagt zich af: ‘Komt dit nog goed?’

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf spreekt van een 'ontluisterende ervaring'. "Minstens zo zorgelijk als de uitslag is het totale gebrek aan cohesie en vertrouwen binnen de Ajax-gelederen en dat belooft niet veel goeds voor de nabije toekomst", zo wordt alvast verwezen naar de duels met Olympique Marseille en Feyenoord. “Het was ontluisterend om te zien hoeveel vrijheid de spelers van FC Twente genoten. Ajax werd met name voor rust regelmatig duizelig getikt”

Het AD schrijft dat Ajax 'defensief en aanvallend belabberd voor de dag kwam', maar miste zelfreflectie in de analyse van trainer Maurice Steijn. "Opnieuw liet Steijn de mogelijkheid na om pal voor zijn spelers te gaan staan, zoals voorganger Erik ten Hag steevast deed bij een minder optreden." Na het duel met Fortuna Sittard liet Steijn al doorschemeren dat de meeste aankopen van Ajax niet uit zijn koker kwamen, waarmee hij ‘een bommetje liet ontploffen in de kleedkamer’.

“Spelers en/of hun agenten die reikhalzend naar de overstap naar Ajax hadden uitgekeken, begonnen zich plots achter de oren te krabben. Ook daarom was de clubleiding ziedend over die bewuste verbale uitspattingen. Daarmee tornde hij ook aan zijn eigen dekking, omdat bij de Ajax-top ook de vraag ging leven of Steijn wel met de grote druk kan omgaan. En die druk wordt alsmaar groter nu Ajax in spel en resultaat niet naar de op volle toeren draaiende concurrenten toegroeit, maar juist van ze wegglijdt.”

© Algemeen Dagblad/De Telegraaf

Willem Vissers van De Volkskrant zag Twente ‘spelen’ met Ajax, dat gezien de sterkte van PSV en Feyenoord ‘al bijna geen kandidaat meer is voor de titel’. “Geen tactiek, althans de speelwijze was niet als zodanig herkenbaar. Geen techniek, geen chemie. Geen goede schoenen zelfs, want het aantal uitglijders, ook in letterlijke zin, was beschamend. Zelden lag het achterin zo open, alsof de open dag een vervolg kreeg op het veld.”

Vissers zag de aankopen van Ajax teleurstellen; zo ‘reeg Josip Sutalo de misstappen aaneen’. “Voordat ze dat shirt hadden aangetrokken, moesten de Ajacieden zich blijkbaar aan elkaar voorstellen. Althans, zo leek het. Hallo, wie ben jij? Borna Sosa, ik kom uit Kroatië. Ah leuk, waar wil jij spelen? Doe maar linksachter. Sivert Mannsverk, een Noor, ook een debutant, is vermoedelijk best een goede voetballer, maar zondag niet, toen hij zichzelf en anderen in de weg liep, af en toe een schop uitdeelde, totaal geen oriëntatie had in de chaos voor en achter hem.”

Volgens NRC Handelsblad is het momenteel ‘moeilijk om de potentie te zien van Ajax’. De ploeg werd door Twente 'fysiek, tactisch en mentaal afgebluft'. ”Bij de ploeg uit Enschede zijn de patronen ingeslepen, de spelers van Ajax moeten steeds nadenken als ze aan de bal zijn”, luidt de analyse. “Spelers verdedigen niet mee, hebben geen oog voor de ruimtes in hun rug. Er zit voor ruim 50 miljoen aan zomeraankopen op de bank, maar op het veld lukt het de nieuwe middenvelder Sivert Mannsverk niet om een bal aan te nemen. Zijn pass die erop volgt, leidt tot balverlies.”