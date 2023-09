Hans Kraay jr. vraagt Maurice Steijn: ‘Ben je niet bang dat jij een keer een pijl in je nek krijgt?’

Ajax-trainer Maurice Steijn lijkt nog niet te vrezen voor zijn baan. De Hagenaar werd een paar maanden geleden aangesteld als opvolger van John Heitinga, maar is er vooralsnog bij lange na niet in geslaagd de ploeg naar zijn hand te zetten. Ajax haalde slechts vijf punten uit de eerste vijf wedstrijden en verloor woensdagmiddag kansloos van Feyenoord (0-4).

“Voel jij druk en als dat er niet snel een ommekeer komt, dat jij een keer een pijl in je nek krijgt?”, vroeg Hans Kraay jr. woensdag na afloop van het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord aan Steijn. De Amsterdammers zetten afgelopen zondag technisch directeur Sven Mislintat op straat, maar een groot deel van de aanhang had liever Steijn zien vertrekken. De Hagenaar lijkt zich nog geen zorgen te maken. “Bij Ajax is er natuurlijk altijd druk. Het is ook logisch dat er druk is op de trainer, de staf en spelersgroep als de prestaties achterblijven. Dat hoort ook. Daar loop ik ook niet voor weg. We moeten ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk wedstrijden gaan winnen, punten gaan pakken en stijgen op de ranglijst. Dat is mijn verantwoording.”

Steijn wilde voorafgaand aan het tweede deel van de afgelopen zondag gestaakte Klassieker niet reageren op het ontslag van Mislintat. Na afloop wilde hij er evenmin iets over kwijt. “Nee Hans, ook daar ga ik nu niks over zeggen. Er is zoveel gebeurd deze week en ook vlak voor de wedstrijd is er iemand afgetreden (Pier Eringa stapt op als voorzitter van de Raad van Commissarissen, red.). De wedstrijd is nu gespeeld. Ik ben blij dat we dit nu kunnen afsluiten. Vanaf straks gaan we ons volledig richten op RKC. De ploeg weer bij elkaar rapen. We moeten toch door en we gaan ook door”, aldus Steijn.