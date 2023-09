Hans Kraay junior doet bekentenis: 'Joey Veerman gaat mij nu stalken als hij dit hoort'

Als het aan Hans Kraay junior ligt, krijgt Jerdy Schouten binnenkort een kans bij Oranje. De middenvelder van PSV, die in Eindhoven ook als verdediger opereert, zit deze interlandperiode niet bij de selectie van Ronald Koeman. Toch ziet Kraay in Schouten een geschikte kandidaat voor de plek op het middenveld naast Frenkie de Jong.

Kraay zou Schouten in dat opzicht de voorkeur geven boven Joey Veerman, zo vertelt de analist van ESPN na de 3-0 zege op Griekenland. "Joey gaat mij nu stalken als hij dit hoort. Die zit er ook dicht tegenaan. Ook in verdedigend opzicht doet hij onder Peter Bosz veel meer zijn werk. Toch zou ik kiezen voor Jerdy Schouten met Frenkie de Jong", geeft Kraay aan. "Ik denk dat Jerdy Schouten nog net iets completer is en alle problemen rechts op het middenveld gaat oplossen." De concurrentie is hevig, weet Kraay in ieder geval. "Veerman zit in de nek, De Roon maakt nu doelpunten…"

De voormalig voetballer was verrast door de keuze van Koeman om af te stappen van het 4-3-3-systeenm. "The winner takes it all. De winnaar heeft ook altijd gelijk en dat geldt dus ook voor Ronald Koeman. Toch ben ik zwaar verbaasd dat iemand die het overneemt van Louis van Gaal direct zegt dat Oranje teruggaat naar de Hollandse School en het nu alweer overboord gooit. Wij waren het allemaal zat hoe er gespeeld werd op het WK, de tactiek tegen kleine landen. Ook Koeman zette zich daartegen af. Maar de Hollandse School is nu weer ingeruild voor het systeem van Van Gaal."

